Tramp: Putin-Zelenskiy uchrashuviga tayyorgarlik ko‘rilmoqda dedi
AQSh prezidenti ehtimoliy uch tomonlama sammitga shama qildi, Yevropa yetakchilari esa Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini qo‘llab-quvvatlashini bildirdi.
AQSh prezidenti uch tomonlama sammitning mumkinligini bildirdi, Yevropa rahbarlari Ukrainaga xavfsizlik kafolatlarini qo'llab-quvvatlamoqda / AP
12 соат олдин

AQSh Prezidenti Donald Tramp Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan gaplashganini va AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgani  Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o‘rtasidagi uchrashuvga tayyorgarlik ko‘rilayotganini ma’lum qildi. Uchrashuv joyi hozircha aniqlanmagan.

Dushanba kungi bayonotida Tramp “Vitse-prezident J.D.Vens, Davlat kotibi Marko Rubio va maxsus vakil Vitkoff Moskva va Kiyev bilan muvofiqlashmoqda”, dedi. U, shuningdek, “Hamma Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi tinchlik istiqbolidan juda mamnun”, dedi.

Putin va Zelenskiy oʻrtasida kutilayotgan ikki tomonlama uchrashuvdan soʻng Tramp “Biz uch tomonlama uchrashuv oʻtkazamiz, unda men ham qatnashaman”, dedi.

 

AFP axborot agentligi bilan suhbatlashgan manbaning aytishicha, Putin Trampga Zelenskiy bilan uchrashishga tayyorligini aytgan. Bu telefon qo'ng'irog'i Oq uyda Yevropa yetakchilari bilan muzokaralar chog'ida Trampning Putin bilan Alyaskadagi sammitidan bir necha kun o'tib sodir bo'ldi.

Zelenskiy, o‘z navbatida, Ukraina Trampning “Rossiya-Ukraina urushini to‘xtatish va diplomatik yo‘l topish” sa’y-harakatlarini qo‘llab-quvvatlashini bildirdi va uch tomonlama sammitda ishtirok etishga tayyorligini bildirdi.

Zelenskiy xavfsizlik va tinchlik o‘rnatilgach, saylovlarni o‘tkazishga ochiq ekanliklarini qo‘shimcha qilib, “Qotillikni to‘xtatishga harakat qilganingiz uchun tashakkur” dedi.

Zelenskiy, shuningdek, "Bizda endi AQShdan qurol sotib olish imkoniyati bor va bu Ukraina armiyasini qayta qurollantirish uchun xavfsizlik kafolatlarini ta'minlash uchun juda muhim", dedi.

Dushanba kuni Truth Social nashrida Tramp Kiyevni Qrimni qaytarib olish harakatlaridan va NATOga qo‘shilish harakatlaridan voz kechishga chaqirdi.

Evropaning tashvishlari

X platformasidagi bayonotida Zelenskiy “Rossiyani faqat kuch bilan tinchlikka majburlash mumkin va prezident Tramp bu kuchga ega”, deb taʼkidladi. Vashingtondagi uchrashuvdan so‘ng Germaniya kansleri Fridrix Merz “Bu Ukraina uchun hal qiluvchi kunlar”, dedi va Putinning Zelenskiy ishtirokidagi sammitga jur’at eta olishiga shubha bildirdi.

 

Merz Trampning Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari haqidagi bayonotini olqishladi. U muzokaralar bo‘yicha kutilgan umidlar “nafaqat oqlandi, balki oshib ketdi”, deb ta’kidlab, “Ukrainaga xavfsizlik kafolatlarini taqdim etishda butun Yevropa ishtirok etishi shart”ligini ta’kidladi.

