Erondan qaytayotgan afg‘on muhojirlarini olib ketayotgan avtobus va ikki boshqa transport Afg‘oniston g‘arbida Erondan qaytgan afg‘on muhojirlarini olib ketayotgan avtobusning ikki mashina bilan to‘qnashib ketishi oqibatida halok bo‘lganlar soni 76 nafarga yetdi.
Hirot viloyati hukumati matbuot kotibi Muhammad Yusuf Sadi chorshanba kuni “Vatandoshlarimizdan 76 nafari hayotdan koʻz yumdi, 3 nafari ogʻir tan jarohati oldi” dedi.
Sadi seshanba kuni AFP agentligiga aytishicha, avtobus yaqinda Erondan poytaxt Kobulga qaytgan afg'on fuqarolarini olib ketayotgan edi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro Migratsiya Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, yil boshidan beri Eron va Pokistondan Afg'onistonga kamida 1,5 million odam qaytgan. Har ikki davlat ham o‘nlab yillar davomida mezbonlik qilgan muhojirlarni evakuatsiya qilishga harakat qilmoqda. Davlatga qarashli Baxtar axborot agentligi avariyani so‘nggi yillarda mamlakatda sodir bo‘lgan eng ko‘p halokatli voqealardan biri sifatida baholadi.
Afg‘onistonda o‘nlab yillar davomida urushlar natijasida vayron bo‘lgan yo‘llar, avtomagistrallarda ehtiyotsizlik va yo‘l harakati qoidalariga rioya qilinmaganligi sababli yo‘l-transport hodisalari tez-tez uchrab turadi.
O‘tgan yilning dekabr oyida Afg‘onistonning markaziy qismidagi trassada yonilg‘i tashuvchi va yuk mashinasi ishtirokida ikki avtobusning to‘qnashuvi oqibatida kamida 52 kishi halok bo‘lgan edi.
