Sudanning g‘arbiy Darfur mintaqasida joylashgan bir qishloqni vayron qilgan kuchli ko‘chki natijasida kamida 1000 kishi halok bo‘ldi. Bu voqea mamlakatning yaqin tarixidagi eng halokatli tabiiy ofatlardan biri sifatida qayd etildi, deya xabar berdi hududni nazorat qilayotgan isyonchi guruh.
Fojia yakshanba kuni, avgust oyining oxirida bir necha kun davom etgan kuchli yomg‘irlardan so‘ng, Markaziy Darfurning Marra tog‘larida joylashgan Tarasin qishlog‘ida sodir bo‘ldi, deb ma’lum qildi Sudan Ozodlik Harakati-Armiya o‘z bayonotida.
“Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, qishloq aholisi to‘liq halok bo‘lgan, ular soni mingdan oshiq deb taxmin qilinmoqda. Faqat bitta odam omon qolgan,” deyiladi bayonotda.
Guruhning ta’kidlashicha, qishloq “to‘liq yer bilan yakson bo‘lgan” va ular BMT hamda xalqaro yordam tashkilotlariga murojaat qilib, jasadlarni topishda yordam so‘rashgan.
Shimoliy Darfur shtatida Sudan armiyasi va tezkor qo‘llab-quvvatlash kuchlari (RSF) o‘rtasidagi urushdan qochgan aholi, oziq-ovqat va dori-darmon yetishmayotgan Marra tog‘lari hududida boshpana izlashgan.
Ikki yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushi mamlakat aholisining yarmidan ko‘prog‘ini ocharchilik xavfi ostida qoldirdi va millionlab odamlarni o‘z uylarini tark etishga majbur qildi. Shimoliy Darfur shtatining poytaxti Al Fashir ham o‘qqa tutilgan hududlardan biri bo‘lib qolmoqda.