DUNYO
1 daqiqa o'qish
Sudanning Darfur viloyatida dahshatli ko'chki sodir bo'ldi
Darfurda sodir bo‘lgan vayronkor ko‘chki oqibatida bir qishloq butunlay vayron bo‘ldi va kamida 1000 kishi halok bo‘ldi.
Sudanning Darfur viloyatida dahshatli ko'chki sodir bo'ldi
27-avgust kuni kuchli yomg'irdan keyin Sudan poytaxti Xartumdagi asosiy ko'cha suv bosdi. / AFP
2 сентябр 2025

Sudanning g‘arbiy Darfur mintaqasida joylashgan bir qishloqni vayron qilgan kuchli ko‘chki natijasida kamida 1000 kishi halok bo‘ldi. Bu voqea mamlakatning yaqin tarixidagi eng halokatli tabiiy ofatlardan biri sifatida qayd etildi, deya xabar berdi hududni nazorat qilayotgan isyonchi guruh.

Fojia yakshanba kuni, avgust oyining oxirida bir necha kun davom etgan kuchli yomg‘irlardan so‘ng, Markaziy Darfurning Marra tog‘larida joylashgan Tarasin qishlog‘ida sodir bo‘ldi, deb ma’lum qildi Sudan Ozodlik Harakati-Armiya o‘z bayonotida.

“Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, qishloq aholisi to‘liq halok bo‘lgan, ular soni mingdan oshiq deb taxmin qilinmoqda. Faqat bitta odam omon qolgan,” deyiladi bayonotda.

Tavsiya etiladi

Guruhning ta’kidlashicha, qishloq “to‘liq yer bilan yakson bo‘lgan” va ular BMT hamda xalqaro yordam tashkilotlariga murojaat qilib, jasadlarni topishda yordam so‘rashgan.

Shimoliy Darfur shtatida Sudan armiyasi va tezkor qo‘llab-quvvatlash kuchlari (RSF) o‘rtasidagi urushdan qochgan aholi, oziq-ovqat va dori-darmon yetishmayotgan Marra tog‘lari hududida boshpana izlashgan.

Ikki yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushi mamlakat aholisining yarmidan ko‘prog‘ini ocharchilik xavfi ostida qoldirdi va millionlab odamlarni o‘z uylarini tark etishga majbur qildi. Shimoliy Darfur shtatining poytaxti Al Fashir ham o‘qqa tutilgan hududlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us