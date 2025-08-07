Turkiya Tashqi Ishlar vaziri Hakan Fidan, Turkiya va Suriya o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishni ko‘zlagan oliy darajali tashrif doirasida Suriya poytaxti Damashqqa yetib bordi.
Fidan poytaxtda Suriya Prezidenti Ahmad al - Sharaa, Tashqi Ishlar vaziri Asaad Hassan al - Shayboniy va boshqa oliy darajali rasmiylar bilan uchrashdi.
Ushbu tashrif, Assad rejimi qulashidan keyin boshlangan yangi davrdagi Anqara - Suriya munosabatlarini mustahkamlash uchun tashlangan farqli davr sifatida baholanmoqda.
Diplomatik manbalarga ko‘ra uchrashuvlarda oxirgi oylarda ikki tomonlama munosabatlarda erishilgan yutuqlarni ko‘rib chiqish, xavfsizlik, qayta qurish hamda mintaqaviy barqarorlik kabi sohalarda hamkorlik qilish yo‘llarini o‘rganish masalalari muhokama qilinadi.
Suriyani qayta qurish va terrorizmga qarshi birgalikda kurash olib borish
Kun tartibidagi asosiy masalalardan biri Suriyani qayta qurish va iqtisodiy tiklanishdir. Bu borada Turkiya texnik va logistika sohasida yordam ko‘rsatishga va’da bergan.
Manbalarning ta’kidlashicha tomonlar terrorizmga qarshi kurashdagi hozirgi hamkorlikni, xususan, DEASh va PKK/YPG guruhlariga qarshi ko‘rilgan chora - tadbirlarni yuqori baholaydi. Ushbu guruhlar Anqaraning milliy xavfsizligiga to‘g‘ridan - to‘g‘ri tahdid deb hisoblanadi. Chunki ular Suriyaning shimoli - sharqida faoliyat yuritmoqda.
Har ikki tomon ham Suriya va mintaqa uchun beqarorlashtiruvchi omil hisoblangan Isroilning harbiy harakatlari va so‘zlariga e’tibor beruvchi uchrashuvda mintaqaviy dinamikalarni ham muhokama qiladi.
Uzoq muddatli xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash
Diplomatik manbalar ushbu davrni Turkiya bilan Suriyaning umumiy manfaatlarni qo‘llab -quvvatlash yo‘lidagi sa’y - harakatlarni muvofiqlashtirish jihatidan katta imkoniyat sifatida baholamoqda.
Rasmiylardan biri: “Turkiya eng avvlo bu imkoniyatlardan foydalangan holda Suriyaning tiklanishini qo‘llab - quvvatlashi va ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashi zarurdir”, - dedi.