Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an dushanba kuni Xitoyning Tyanszin shahrida bo‘lib o‘tgan Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (SHT) davlat rahbarlari kengashining 25-sammiti doirasida Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashuv o‘tkazdi. Bu uchrashuv Anqaraning yuqori darajadagi diplomatik faoliyatini yana bir bor namoyish etdi.
Turkiya Aloqa Direktorligi tomonidan Turkiyaning NSosyal ijtimoiy platformasida e’lon qilingan bayonotga ko‘ra, ikki davlat rahbarlari ikki tomonlama munosabatlar, mintaqaviy va global masalalarni muhokama qilishdi.
Erdo‘g‘an Armaniston va Ozarbayjon o‘rtasidagi tinchlik jarayonidagi yutuqlardan mamnunligini bildirdi va Turkiya bu jarayonga o‘z hissasini qo‘shishda davom etishini ta’kidladi. U, shuningdek, kelgusi davrda Turkiya va Ozarbayjonning mintaqaviy rivojlanish tashabbuslarini muvofiqlashtirish muhimligini qayd etdi. Energetika va transport sohalari bosh bo‘lib, ko‘plab yo‘nalishlarda hamkorlikni rivojlantirish uchun qadamlar tashlash davom ettirilishini aytdi.
Uchrashuv Erdo‘g‘anning mehmonxonasi hududida bo‘lib o‘tdi. Unda Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan va Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Jeyhun Bayramov ham ishtirok etdi.
Janubiy Kavkazda tinchlik masalasi muhokama qilindi
Bundan tashqari, Erdo‘g‘an sammit doirasida Armaniston Bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan ham uchrashdi. Bu uchrashuv ikki davlat rahbarlari o‘rtasidagi kamdan-kam uchraydigan muloqotlardan biri sifatida e’tirof etildi.
Turkiya-Armaniston munosabatlari muhokama qilingan uchrashuvda Janubiy Kavkazda barqarorlik va tinchlikni ta’minlashga qaratilgan sa’y-harakatlar asosiy mavzu bo‘ldi, deb xabar berdi direktorlik.
Turkiya prezidenti Armaniston va Ozarbayjon o‘rtasidagi tinchlik jarayonidagi yutuqlarni olqishlab, mamlakati mintaqadagi tinchlik, barqarorlik va rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashini va bu sa’y-harakatlarga hissa qo‘shishda davom etishini ta’kidladi.
Erdo‘g‘an, shuningdek, Turkiya va Armaniston o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan qadamlar ko‘rib chiqilayotganini qayd etdi.
Erdo‘g‘an yakshanba kuni Xitoyga yetib kelib, shu kuni Xitoy Prezidenti Si Szinpin va Pokiston Bosh vaziri Shahboz Sharif bilan ikki tomonlama muzokaralar o‘tkazdi. Turkiya rahbarining diplomatik kun tartibi mintaqaviy dinamikadagi o‘zgarishlar fonida Anqaraning Osiyo bo‘ylab faoliyatini aks ettirdi.
Xitoyda SHT sammiti
SHTning 25-sammiti dushanba kuni rasmiy ravishda ochilib, Prezident Si asosiy nutqni taqdim etdi. Dastlab “Shanxay Beshligi” sifatida tashkil topgan bu guruh Xitoy, Rossiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikistonni o‘z ichiga olgan edi. Keyinchalik O‘zbekiston oltinchi a’zo sifatida qo‘shildi. Hozirda SHT 10 ta a’zo davlat, 2 ta kuzatuvchi va Osiyo, Yevropa va Afrikani qamrab oluvchi 14 ta muloqot hamkorini o‘z ichiga oladi.
Bugungi kunda SHT dunyo yer maydonining taxminan 24 foizini va dunyo aholisining 42 foizini tashkil etadi. A’zo davlatlar global YaIMning taxminan chorak qismini tashkil etadi va o‘tgan yigirma yil ichida ular o‘rtasidagi savdo hajmi deyarli 100 barobar oshgan.