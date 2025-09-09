SIYOSAT
Portugaliya Xitoyni Rossiyaga bosim o'tkazishga chaqirdi
Portugaliya Bosh vaziri Luis Montenegro seshanba kuni Pekinda Xitoy rahbari Si Tszinping bilan uchrashdi.
Qoraqalpogʻistonning Xitoyga tashrifi deyarli oʻn yildan beri Portugaliya hukumati rahbarining birinchi tashrifi hisoblanadi. / Reuters
9 сентябр 2025

Portugaliya Bosh vaziri Luis Montenegro seshanba kuni Pekinda Xitoy Prezidenti Si Tszinpinga murojaat qilib, uning Rossiya bilan yaqin aloqalaridan foydalanib, Ukrainada adolatli va barqaror tinchlik o'rnatishga yordam berishini so'radi.

Montenegroning Xitoyga tashrifi so'nggi o'n yil ichida Portugaliya hukumat rahbari tomonidan amalga oshirilgan birinchi tashrifdir. Bu tashrif Si Tszinpingning Yaponiyaning Ikkinchi Jahon urushidagi mag'lubiyatining 80 yilligini nishonlash uchun Pekinda katta harbiy parad o'tkazganidan bir hafta keyin bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In ham ishtirok etgan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat rahbari Kaja Kallas bu ittifoqni "avtokratik alyans" deb atadi.

"Biz haqiqatan ham sizning hissangizga va Xitoyning Rossiya Federatsiyasi bilan yaqin aloqalariga tayanamiz, shunda Ukrainada imkon qadar tezroq adolatli va barqaror tinchlik o'rnatishimiz mumkin," dedi Montenegro mezbonga.

Tramp ma'muriyati tomonidan joriy etilgan tariflar Portugaliyaning AQShga eksportini keskin kamaytirib, mamlakat iqtisodiyotiga zarar yetkazgan edi. Endilikda Lissabon Xitoy bilan kuchliroq tijorat aloqalarini izlamoqda, garchi Yevropa Ittifoqi dunyoning ikkinchi yirik iqtisodiyotini arzon mahsulotlar bilan mintaqani to'ldirishda va Rossiyaning urush iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlashda ayblayotgan bo'lsa ham.

Montenegro, shuningdek, Si Tszinpinga Portugaliya Xitoyning 19 trillion dollarlik iqtisodiyoti tomonidan "mamlakatimiz uchun eng og'ir moliyaviy inqiroz davrida Portugaliya iqtisodiyotiga sarmoya kiritganidan" minnatdor ekanligini bildirdi.

Portugaliyaning investitsiyalarni rag'batlantirish agentligi AICEP prezidenti Montenegroga Xitoy va Yaponiyaga tashriflari davomida hamrohlik qilmoqda.

AICEP ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyning Portugaliyaga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalari 2024 yil oxiriga kelib 12 milliard yevrodan (14 milliard dollar) oshgan bo'lib, bu Portugaliyani Xitoy investitsiyalari bo'yicha to'rtinchi yirik manzilga aylantirgan.

Kuchli investitsiya aloqalariga qaramay, ba'zi ziddiyatlar saqlanib qolmoqda, jumladan, Portugaliyada Xitoy uskunalarining 5G tarmog'ida ishlatilishiga qo'yilgan taqiq, bu yangi markaz-o'ng hukumat tomonidan davom ettirilmoqda.

Si Tszinping "Xitoy Portugaliya bilan strategik muloqotni kuchaytirishga tayyor va ikki tomonlama munosabatlarning to'g'ri yo'nalishda rivojlanishini kafolatlashga intiladi," dedi.

