SIYOSAT
1 daqiqa o'qish
Xitoy, Rossiya va Mo'g'uliston chegarada qo'shma o'quv mashg'ulotlarini o'tkazdi
Qo'shma mashqlar strategik hamkorlikni yaxshilash, chegara xavfsizligi qobiliyatlarini oshirish va tomonlarning o'zaro ishonchini mustahkamlashga qaratilgan.
Xitoy, Rossiya va Mo'g'uliston chegarada qo'shma o'quv mashg'ulotlarini o'tkazdi
"«Chegara mudofaasi hamkorligi – 2025» deb nomlangan mashqlar dushanba va seshanba kunlari bo'lib o'tdi. / Foto: AP"
9 сентябр 2025

Xitoy, Rossiya va Mo'g'uliston bu hafta o'zining birinchi qo'shma chegara himoyasi mashqlarini o'tkazdi, deb xabar berdi Xitoy harbiylari.

Ushbu mashqlar uchala qo'shni davlat o'rtasida xavfsizlik sohasidagi yaqin hamkorlikni tasdiqlaydi.

“Chegara Himoyasi Hamkorligi-2025” deb nomlangan mashqlar dushanba va seshanba kunlari uch davlatning umumiy chegarasidagi noma'lum hududda o'tkazildi, deb yozadi Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi o'zining rasmiy Web sahifasida.

Jonli mashqlar uch tomonlama strategik hamkorlikni kuchaytirish, chegara xavfsizligi tahdidlariga qarshi kurashish qobiliyatini oshirish va strategik o'zaro ishonchni mustahkamlashga qaratilgan.

Mashqlar davomida Xitoy hududida qo'shma qo'mondonlik shtabi tashkil etildi.

Bu harbiy mashg'ulotlar 2-sentyabr kuni Pekinda uch davlat rahbarlari o'rtasida o'tkazilgan uch tomonlama uchrashuvdan so'ng amalga oshirildi.

Ushbu uchrashuv Xitoy Prezidenti Si Szinpin tomonidan Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida 20 dan ortiq davlat rahbarlarini qabul qilganidan bir kun keyin bo'lib o'tdi.

Si Szinpin yangi global xavfsizlik va iqtisodiy tartibni ilgari surishga intilmoqda.

Tavsiya etiladi

Mo'g'uliston esa, Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga a'zo bo'lishdan o'zini tiyib kelmoqda va 2004-yildan beri kuzatuvchi davlat sifatida qolmoqda.

Hindiston, Pokiston va Eron kabi davlatlar tashkilotga to'liq a'zo bo'lganiga qaramay, Mo'g'uliston bu tashkilotga qo'shilishdan uzoq turmoqda.

Pekin esa, qo'shni davlat Mo'g'ulistonni ushbu 10 davlatdan iborat tashkilotga a'zo bo'lishga undab kelmoqda.

 

 

 

 

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us