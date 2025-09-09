Xitoy, Rossiya va Mo'g'uliston bu hafta o'zining birinchi qo'shma chegara himoyasi mashqlarini o'tkazdi, deb xabar berdi Xitoy harbiylari.
Ushbu mashqlar uchala qo'shni davlat o'rtasida xavfsizlik sohasidagi yaqin hamkorlikni tasdiqlaydi.
“Chegara Himoyasi Hamkorligi-2025” deb nomlangan mashqlar dushanba va seshanba kunlari uch davlatning umumiy chegarasidagi noma'lum hududda o'tkazildi, deb yozadi Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi o'zining rasmiy Web sahifasida.
Jonli mashqlar uch tomonlama strategik hamkorlikni kuchaytirish, chegara xavfsizligi tahdidlariga qarshi kurashish qobiliyatini oshirish va strategik o'zaro ishonchni mustahkamlashga qaratilgan.
Mashqlar davomida Xitoy hududida qo'shma qo'mondonlik shtabi tashkil etildi.
Bu harbiy mashg'ulotlar 2-sentyabr kuni Pekinda uch davlat rahbarlari o'rtasida o'tkazilgan uch tomonlama uchrashuvdan so'ng amalga oshirildi.
Ushbu uchrashuv Xitoy Prezidenti Si Szinpin tomonidan Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida 20 dan ortiq davlat rahbarlarini qabul qilganidan bir kun keyin bo'lib o'tdi.
Si Szinpin yangi global xavfsizlik va iqtisodiy tartibni ilgari surishga intilmoqda.
Mo'g'uliston esa, Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga a'zo bo'lishdan o'zini tiyib kelmoqda va 2004-yildan beri kuzatuvchi davlat sifatida qolmoqda.
Hindiston, Pokiston va Eron kabi davlatlar tashkilotga to'liq a'zo bo'lganiga qaramay, Mo'g'uliston bu tashkilotga qo'shilishdan uzoq turmoqda.
Pekin esa, qo'shni davlat Mo'g'ulistonni ushbu 10 davlatdan iborat tashkilotga a'zo bo'lishga undab kelmoqda.