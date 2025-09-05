Suriya Prezidenti Ahmad al-Sharaa Suriya Taraqqiyot Fondini ishga tushirdi va uni mamlakatni qayta tiklash uchun asosiy vosita bo‘lishini ta’kidladi.
Payshanba kuni ushbu e’lon Damashq qal’asida, poytaxtda o‘tkazilgan fondning ochilish marosimida qilindi, deb xabar berdi Suriya Arab Axborot Agentligi (SANA).
“Bugun biz Suriya Taraqqiyot Fondining ishga tushirilishini e’lon qilish uchun yig‘ildik. Ushbu fond orqali sizni saxovatli mablag‘laringizni sarflashga, ag‘darilgan rejim vayron qilgan narsalarni qayta tiklashga va ular yoqib yuborgan yerni yashil va farovon davlatga aylantirishga taklif qilamiz,” dedi al Sharaa o‘z nutqida.
“Ag‘darilgan rejim iqtisodiyotimizni vayron qildi, mablag‘larimizni talon-taroj qildi, uylarimizni buzdi va xalqimizni lagerlar va qochqin joylariga ko‘chirdi. Bugun bu yerda biz aziz Suriyaning yaralarini davolash, uni xalqining yordami bilan qayta tiklash va ko‘chirilganlar hamda qochqinlarni o‘z yurtlariga qaytarish uchun yig‘ildik.”
Al Sharaa fondning yuqori darajada shaffof bo‘lishini va strategik loyihalarga sarflangan barcha mablag‘larni oshkor qilishini qo‘shimcha qildi.
Fond ishga tushirilganidan bir necha daqiqa o‘tib, xayriyalar 30 million dollardan oshdi, deb xabar berdi SANA muxbiri.
Keyinchalik davlatga qarashli Alikhbariya telekanali xabar berishicha, e’lon qilinganidan bir soat o‘tib, xayriyalar 60 million dollardan oshgan.
Suriya rahbari sifatida qariyb 25 yil xizmat qilgan Bashar al Asad 2024-yil dekabr oyida Rossiyaga qochib ketdi va 1963-yildan beri hokimiyatda bo‘lgan Baas partiyasi rejimi tugadi.
Yanvar oyida al Sharaa boshchiligida yangi o‘tish davri ma’muriyati tashkil etildi.