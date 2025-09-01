SIYOSAT
AQSh Falastin fuqarolariga viza berishni to'xtatdi
Vizani toʻxtatish qarori Falastin rasmiylariga sentabr oyida Nyu-Yorkda boʻlib oʻtadigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qatnashishi taqiqlangani ortidan sodir boʻldi.
/ AP
1 сентябр 2025

AQSh Falastinlik G‘azo fuqarolari uchun deyarli barcha mehmon vizalari toifalarini tasdiqlashni to‘xtatdi, deb xabar berdi The New York Times.

18-avgust kuni AQSh Davlat departamenti tomonidan butun dunyo bo‘ylab AQSh diplomatik missiyalariga yuborilgan xabarda keltirilgan keng qamrovli cheklovlar, to‘rt nafar amerikalik manbaga ko‘ra, bosib olingan G‘arbiy Sohil va diaspora jamoalaridagi ko‘plab falastinliklarning ham noimmigratsion vizalar olishiga to‘sqinlik qiladi.

Qattiqlashtirilgan choralar tibbiy davolanish, universitet ta’limi, oila tashriflari va biznes safarlari uchun vizalar toifalariga, hech bo‘lmaganda vaqtincha, ta’sir qiladi, deb xabar berdi gazeta yakshanba kuni.

Vizalar to‘xtatilishi juma kuni falastinlik rasmiylar uchun vizalarning bekor qilinishi ortidan amalga oshirildi, bu esa ularning sentabr oyida Nyu-Yorkda bo‘lib o‘tadigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida ishtirok etishini taqiqlaydi.

Bu qaror Fransiya, Buyuk Britaniya, Kanada va Avstraliya kelayotgan Bosh Assambleyada Falastin davlatini tan olish rejasini e’lon qilganidan keyin qabul qilindi. Ushbu davlatlar Falastinni suveren davlat sifatida tan olgan 147 mamlakat qatoriga qo‘shildi.

Davlat departamenti 31-iyul kuni Falastin Ozodlik Tashkiloti va Falastin Ma’muriyatiga qarshi sanksiyalar joriy qilib, ularning a’zolariga AQSh vizalarini rad etdi.

Vashington, shuningdek, yaqinda bosib olingan G‘arbiy Sohilda falastinliklarga hujum qilishda ayblangan noqonuniy isroillik ko‘chmanchilarga qarshi sanksiyalarni bekor qildi.

Yanvar oyida AQSh Moliya vazirligi noqonuniy isroillik ko‘chmanchilar va guruhlarga, jumladan, Amana ko‘chmanchilar guruhi kabi, bosib olingan G‘arbiy Sohilda falastinliklarga nisbatan zo‘ravonlikda ayblanganlarga qarshi sanksiyalarni rasmiy ravishda bekor qildi.

Moliya vazirligining Tashqi aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) ushbu sanksiyalarni bekor qilishni e’lon qildi.

