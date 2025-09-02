Turkiya Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti (YXHT) tomonidan Minsk Guruhini tarqatib yuborish qarorini mamnuniyat bilan qabul qildi. Ushbu guruh 30 yildan ortiq vaqt davomida Armaniston va Ozarbayjon o‘rtasidagi Qorabog‘ mojarosini hal qilish uchun vositachilik qilish maqsadida tashkil etilgan edi.
“YXHT Vazirlar Kengashining 2025-yil 1-sentyabr kuni Minsk Guruhini va unga tegishli tuzilmalarni tarqatib yuborish bo‘yicha qabul qilgan qarorini olqishlaymiz,” deb Turkiya Tashqi ishlar vazirligi seshanba kuni bergan bayonotida ta’kidladi.
“Ikki davlatning birgalikdagi sa’y-harakatlari tufayli qabul qilingan ushbu tarixiy qaror Ozarbayjon va Armaniston o‘rtasidagi tinchlik jarayonidagi muhim bosqichlardan biri hisoblanadi,” deyiladi bayonotda.
Minsk Guruhi 1992-yilda Qorabog‘ mojarosini tinch yo‘l bilan hal qilishga ko‘maklashish uchun tashkil etilgan bo‘lib, Rossiya, AQSh va Fransiya hamrais sifatida faoliyat yuritgan edi. Ammo guruh uzoq muddatli yechimni ta’minlay olmadi. Ozarbayjon uzoq vaqt davomida guruhning tarqatib yuborilishini talab qilib kelgan va bu masalani Armaniston bilan rasmiy tinchlik kelishuviga erishish uchun shart sifatida ko‘rsatgan edi.
Guruhning tarqatib yuborilishi qarori 8-avgust kuni Oq uyda AQSh Prezidenti Donald Tramp mezbonligida o‘tkazilgan sammitdan so‘ng qabul qilindi. Ushbu sammitda Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev va Armaniston Bosh vaziri Nikol Pashinyan muzokaralar olib bordi. Keyinchalik, ikki davlat tashqi ishlar vazirlari YXHTga guruhni tarqatib yuborish bo‘yicha qo‘shma so‘rov yuborishdi.
Turkiya doimo Ozarbayjonni ushbu mojaro bo‘yicha qo‘llab-quvvatlab kelgan va guruhning tarqatib yuborilishini Janubiy Kavkazda barqaror tinchlikni yaratish yo‘lida muhim qadam sifatida baholagan.