TURKIYA
2 daqiqa o'qish
Turkiya YeXHTning Minsk guruhini tarqatib yuborish qarorini olqishladi
Turkiya tashqi ishlar vazirligi bu qarorni Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi tinchlik jarayonida muhim qadam deb baholadi.
Turkiya YeXHTning Minsk guruhini tarqatib yuborish qarorini olqishladi
Turkiya, Ozarbayjonning doimiy tarafdori sifatida, bu tarqalishni Janubiy Kavkazda barqaror tinchlikka qadam deb biladi. / AA
2 сентябр 2025

Turkiya Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti (YXHT) tomonidan Minsk Guruhini tarqatib yuborish qarorini mamnuniyat bilan qabul qildi. Ushbu guruh 30 yildan ortiq vaqt davomida Armaniston va Ozarbayjon o‘rtasidagi Qorabog‘ mojarosini hal qilish uchun vositachilik qilish maqsadida tashkil etilgan edi.

“YXHT Vazirlar Kengashining 2025-yil 1-sentyabr kuni Minsk Guruhini va unga tegishli tuzilmalarni tarqatib yuborish bo‘yicha qabul qilgan qarorini olqishlaymiz,” deb Turkiya Tashqi ishlar vazirligi seshanba kuni bergan bayonotida ta’kidladi.

“Ikki davlatning birgalikdagi sa’y-harakatlari tufayli qabul qilingan ushbu tarixiy qaror Ozarbayjon va Armaniston o‘rtasidagi tinchlik jarayonidagi muhim bosqichlardan biri hisoblanadi,” deyiladi bayonotda.

Tavsiya etiladi

Minsk Guruhi 1992-yilda Qorabog‘ mojarosini tinch yo‘l bilan hal qilishga ko‘maklashish uchun tashkil etilgan bo‘lib, Rossiya, AQSh va Fransiya hamrais sifatida faoliyat yuritgan edi. Ammo guruh uzoq muddatli yechimni ta’minlay olmadi. Ozarbayjon uzoq vaqt davomida guruhning tarqatib yuborilishini talab qilib kelgan va bu masalani Armaniston bilan rasmiy tinchlik kelishuviga erishish uchun shart sifatida ko‘rsatgan edi.

Guruhning tarqatib yuborilishi qarori 8-avgust kuni Oq uyda AQSh Prezidenti Donald Tramp mezbonligida o‘tkazilgan sammitdan so‘ng qabul qilindi. Ushbu sammitda Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev va Armaniston Bosh vaziri Nikol Pashinyan muzokaralar olib bordi. Keyinchalik, ikki davlat tashqi ishlar vazirlari YXHTga guruhni tarqatib yuborish bo‘yicha qo‘shma so‘rov yuborishdi.

Turkiya doimo Ozarbayjonni ushbu mojaro bo‘yicha qo‘llab-quvvatlab kelgan va guruhning tarqatib yuborilishini Janubiy Kavkazda barqaror tinchlikni yaratish yo‘lida muhim qadam sifatida baholagan.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us