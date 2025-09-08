TURKIYA
Turkiyaning Izmir viloyatida sodir bo'lgan voqea bo‘yicha 16 yoshli gumonlanuvchi qo‘lga olindi.
Turkiyada sodir bo'lgan teraktda ikki politsiyachi halok bo‘ldi
Turkiyaning Izmir viloyatida dushanba kuni politsiya bo‘limiga uyushtirilgan otishma hujumida ikki nafar politsiyachi halok bo‘ldi va yana ikki nafari jarohatlandi, 16 yoshli gumonlanuvchi qo‘lga olindi, deb xabar berdi rasmiylar.

O‘smir Izmirning Balchova tumanidagi Salih Isgoren politsiya bo‘limiga miltiq bilan o‘t ochgan. Ichki ishlar vaziri Ali Yerlikaya Balchova tumanidagi politsiya bo‘limiga qilingan hujum natijasida ikki nafar politsiyachi shahid bo‘lganini, uchinchisi "jiddiy jarohat" olganini va yana bir nafari "yengil jarohat" olganini ma’lum qildi.

"Voqea bo‘yicha gumonlanuvchi, 16 yoshli E.B. qo‘lga olindi va tergov boshlandi," deb yozdi Yerlikaya X ijtimoiy tarmog‘ida.

Jarohatlangan politsiyachi Dokuz Eylul Universiteti Tadqiqot va Amaliyot Kasalxonasiga olib borildi. Adliya vaziri Yilmaz Tunch hujum bo‘yicha Izmir Bosh prokuraturasi tomonidan sud tergovi boshlanganini e’lon qildi.

“Voqea bo‘yicha Izmir Bosh prokuraturasi tomonidan darhol sud tergovi boshlandi va 2 nafar bosh prokuror o‘rinbosari hamda 6 nafar prokuror tayinlandi,” deb yozdi Tunch X ijtimoiy tarmog‘ida, qurolli hujumni qoralab.

Politsiya darhol hudud bo‘ylab keng qamrovli xavfsizlik choralarini ko‘rdi, deb xabar berdi ommaviy axborot vositalari. Izmir meri Jemil Tugay "xoinona" hujumni qoralab, shahid bo‘lganlarning oilalariga hamdardlik bildirdi va X ijtimoiy tarmog‘ida post qoldirdi.

