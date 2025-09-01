SIYOSAT
Xitoyda Shanxay Hamkorlik Tashkiloti davlat rahbarlari kengashining 25-sammiti boshlandi
Xitoy rahbari Si Szinpin sammitning tantanali ochilish marosimida nutq so‘zladi.
Xitoy Prezidenti Si: “ShHT bizning ulkan bozorlarimizning kuchini oshirishi kerak” / Reuters
1 сентябр 2025

Shanxay Hamkorlik Tashkilotining (SCO) 25-sammiti dushanba kuni Xitoyning shimoliy qismida ochildi va Xitoy Prezidenti Si Szinpin ochilish nutqini so‘zladi.

Xitoy Shanxay Hamkorlik Tashkilotidagi barcha tomonlar bilan hamkorlik qilib, mintaqaviy xavfsizlik forumini yangi bosqichga olib chiqishga intiladi, dedi Si Szinpin, yangi global xavfsizlik tartibini yaratish bo‘yicha o‘z maqsadini e’lon qilib.

Shanxay Hamkorlik Tashkiloti xalqaro munosabatlarning yangi turdagi modelini yaratdi, dedi Si Szinpin ikki kunlik sammitning ochilishida, unda Xitoyning shimoliy qismidagi Tyantszin shahrida 20 dan ortiq davlat rahbarlari ishtirok etdi. U forumning tashqi aralashuvlarga qat’iy qarshi ekanligini ta’kidladi.

Xitoy Prezidenti dunyo tartibidagi “zo‘ravonlik xatti-harakatlari”ni tanqid qilib, rahbarlarni “adolat va xolislikka rioya qilishga, Sovuq urush mentaliteti, lager qarama-qarshiligi va zo‘ravonlik xatti-harakatlariga qarshi turishga” chaqirdi.

“SCO bizning ulkan bozorlarimizning kuchidan foydalanishi kerak”, dedi u, AQSh tariflari fonida iqtisodiy hamkorlik, adolat va xolislikni ta’kidlarkan.

Shuningdek, u SCO a’zo davlatlariga joriy yil ichida 2 milliard yuan (280,4 million dollar) miqdorida grant ajratishni va’da qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Xitoy keyingi uch yil davomida SCO Banklararo Konsorsiumiga a’zo banklarga qo‘shimcha 10 milliard yuan (1,4 milliard dollar) miqdorida kredit ajratadi.

Milliy bayonotlarini e’lon qilishdan oldin, 10 a’zolik blok rahbarlari, jumladan Rossiya Prezidenti Vladimir Putin, Tyantszin shahrida oilaviy suratga tushishdi, deb ko‘rsatdi televideniye kadrlari.

Sammit yakunida ular Tyantszin Deklaratsiyasini imzolashlari va xavfsizlik, savdo, energetika va madaniy hamkorlik bo‘yicha natijaviy hujjatlar bilan birga 10 yillik strategiyani tasdiqlashlari kutilmoqda.

Sammit shuningdek, Ikkinchi Jahon urushi tugaganining 80 yilligi va BMTning tashkil etilganligi bo‘yicha bayonotlar chiqaradi.

