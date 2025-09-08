Dushanba kuni Isroil tomonidan bosib olingan Sharqiy Quddusda qurollangan shaxslar avtobus bekatida o'q uzib, besh kishini o'ldirdi va bir necha kishini yaraladi.
Isroil politsiyasi ikki hujumchi ham o'ldirilganini ma'lum qildi.
Hokimiyatning aytishicha, yana yetti kishi og'ir ahvolda.
Halok bo'lganlar orasida "taxminan 50 yoshdagi erkak va 30 yosh atrofidagi uch erkak" bor edi, deb xabar berdi tez yordam xizmati MDA. Shuningdek, bir nechta jarohatlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatilayotgani qo'shimcha qilindi.
Hujum ertalab Ramot chorrahasida, Yigal ko'chasida sodir bo'lgan va taxminan 15 kishini jarohatlagan, deb avvalroq MDA bayonot berdi.
Bosh vazir Benyamin Netanyaxu otishmadan so'ng vaziyatni baholash uchun yig'ilish o'tkazayotganini uning idorasi ma'lum qildi.
"Biz ushbu operatsiyani Isroilning bosqin jinoyatlari va xalqimizga qarshi olib borayotgan genotsidiga tabiiy javob deb bilamiz," dedi Falastin qarshilik harakati Hamas o'z bayonotida.
Politsiyaning aytishicha, hujumchilar transport vositasida kelib, avtobus bekatiga qarata o'q uzgan.
"Hodisa joyida xavfsizlik xodimi va bir fuqaro darhol javob qaytarib, o'q uzib hujumchilarni zararsizlantirdi," deyiladi politsiya bayonotida.
Isroil G'azo urushida 64,000 dan ortiq falastinlikni, aksariyati tinch aholini, o'ldirgan. Netanyaxuning o'ta o'ng qanot hukumati bosib olingan G'arbiy Sohilda noqonuniy yahudiy aholi punktlarini ko'paytirishni rejalashtirmoqda, bu esa kelajakdagi Falastin davlati istiqbolini yo'qqa chiqaradi.