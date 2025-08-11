DUNYO
Bangladeshda dang kasalligidan vafot etganlar soni 101 nafarga yetdi va yana uch kishi vafot etdi
Kamida yana 448 kishi dang infektsiyasi bilan kasalxonaga yotqizildi, bu yil ularning umumiy soni 24,183 taga etdi.
Shu orada, so'nggi 24 soat ichida 448 tagacha yangi deng bezgak kasallar kasalxonalarga yotqizildi. / AA
11 август 2025

Bangladeshda bu yil chivinli dang bezgagidan vafot etganlar soni 101 kishiga yetdi. So‘nggi soatlarda sog‘liqni saqlash idorasi ma’lumotlariga ko‘ra, uchta yangi o‘lim qayd etilgan.

Sog'liqni saqlash xizmatlari bosh boshqarmasi yakshanba kuni poytaxt Dakkaning janubiy munitsipalitetida ikki kishi va janubi-sharqidagi Chittagong okrugida bir kishi dang kasalligidan vafot etgani haqida xabar berdi.

Jami o‘limlardan 45 tasi Janubiy Dakka munitsipalitetida, 11 tasi Shimoliy Dakka munitsipalitetida va 17 tasi Chittagong okrugida sodir bo‘lgan.

Shu bilan birga, so'nggi 24 soat ichida 448 ta yangi dangga chalingan bemor kasalxonaga yotqizildi va bu yil umumiy holatlar soni 24,183 ga etdi. Shu bilan birga, 22 708 bemor shifoxonalardan chiqarildi, ayollar umumiy holatlarning 39,3 foizini tashkil qiladi.

Yaqinda janubi-sharqdagi Barisal tumanidagi kasalxonalarga dangga chalingan eng ko'p bemorlar yotqizilgan. Oxirgi 24 soat ichida ushbu tumandagi kasalxonalarga 95 nafar dangga chalingan bemor yotqizilgan.

Yangi holatlar orasida 84 kishi Dakka tumanidagi va 81 nafari Chittagong tumanidagi kasalxonalarga yotqizilgan.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yilda Bangladeshda dang kasalligi tufayli rekord darajadagi 1,705 o'lim va jami 321,179 ta holat qayd etilgan.

