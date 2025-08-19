DUNYO
BMT, 2024 yilda dunyo bo'ylab o'ldirilgan yordam xodimlarining deyarli yarmi G'azoda vafot etgan
Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2024-yilda insonparvarlik xizmatchilarining o'limining rekord sonini "uyatli" deb e'lon qildi va bu yil yordam xodimlariga hujumlar dahshatli darajada yuqori ekanligidan ogohlantirdi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) 2024 yilda dunyo bo'ylab o'ldirilgan yordam xodimlarining deyarli yarmi G'azoda vafot etganini e'lon qildi. Isroil hujumlarida 183 nafar insonparvarlik xodimi halok bo‘lgani xabar qilingan.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti jami 383 kishining o'limiga sabab bo'lgan bu vaziyatni "xalqaro befarqlikning sharmandali namoyishi" deb baholadi va bu yilgi raqamlar ham xuddi shunday xavotirli ekanligini ta'kidladi.

2024 yilgi ma'lumotlar o'tgan yilga nisbatan 31% o'sganligini ko'rsatadi. Sudanda 60 nafar, boshqa toʻqnashuv zonalarida oʻnlab yordam xodimlari halok boʻldi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'kidlashicha, bu o'limlarning aksariyati davlat tomonidan nazorat qilinadigan aktyorlar tomonidan amalga oshirilgan, halok bo'lganlarning aksariyati mahalliy ishchilardir. Ular yo dalada yoki uylarida nishonga olingan. BMT hisobotiga ko‘ra, o‘lganlardan tashqari, o‘tgan yili 308 nafar yordam xodimi yaralangan, 125 nafari o‘g‘irlangan, 45 nafari hibsga olingan. Hisobot Butunjahon gumanitar yordam kunida e’lon qilindi.

 

"Xalqaro harakatsizlikning sharmandali namoyishi"

“Gumanitar yordam xodimiga qilingan hujum barchamizga va biz xizmat qilayotgan odamlarga qilingan hujumdir”, dedi BMTning gumanitar masalalar boʻyicha rahbari Tom Fletcher. "Bunday miqyosdagi hujumlar va nol javobgarlik xalqaro harakatsizlikning sharmandali namoyishidir."

2025 yilga kelib, Aid Worker Security Ma'lumotlar bazasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, 265 nafar yordam xodimi halok bo'ladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'kidlashicha, gumanitar yordam xodimlariga qilingan hujumlar xalqaro huquqni buzadi va urush va falokat zonalarida millionlab odamlar uchun hayotiy muhim yordam telefonlariga putur etkazadi. "Yordam xodimlariga nisbatan zo'ravonlik muqarrar emas. Bunga barham berish kerak", dedi Fletcher.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, shuningdek, joriy yilda 16 mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlariga 800 dan ortiq hujumlar sodir etilganini xabar qildi. Ushbu hujumlarda 1110 dan ortiq tibbiyot xodimi va bemor hayotdan ko'z yumdi, yuzlab odamlar jarohat oldi.

Har yili 19 avgustda nishonlanadigan Butunjahon gumanitar yordam kuni 2003 yilda Bag‘doddagi BMT shtab-kvartirasida 22 kishi, jumladan, BMT vakili Serjio Vieyra de Melloning o‘limiga sabab bo‘lgan portlash xotirasiga bag‘ishlangan.

 

 

