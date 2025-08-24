Ukrainada tinchlik ornatish sa’y – harakatlari davom etar ekan, Rossiya jabhadagi taranglikni orttirib, Donetsk viloyatidagi ikki qishloqni qo‘lga kiritganini e’lon qildi.
Rossiya Mudofaa vazirligi shanba kuni mavzu haqida bergan bayonotida, Seredne va Kleban -Byk qishloqlari janubiy va g‘arbiy kuchlar tomonidan olib borilgan amaliyotlar orqali nazorat ostiga olinganini ma’lum qildi.
Vazirlik bayonotiga ko‘ra Rossiya harbiy - havo kuchlari insonsiz havo transportlari, raketa va artilleriya unsurlari orqali Ukrainaning harbiy - sanoat ob’ektlaridan birini nishonga olgan. Shuningdek, Ukraina armiyasi vaqtinchalik joylashtirilgan hududlar bilan chet ellik jangchilar joylashgan 143 ta manzilga zarba bergan.
Bayonotda, shuningdek, Ukrainaning havo hujumlariga qarshi Rossiyaning havodan mudofaa qilish tizimlari oxirgi bir hafta ichida to‘rtta boshqariladigan bomba va 160 ta insonsiz havo vositasini urib tushirgani iddao qilindi.
Kleban - Bykning qo‘lga olinishi rus qo‘shinlarining Kramatorsk yo‘lidagi strategik ahamiyatga ega Kostiantinivka tomon oldinga siljishi degan ma’noni anglatadi. Bu shaharcha Ukrainaning mintaqadagi asosiy logistika bazasiga egadir.
Rossiya bir kun avval yana Donetsk viloyatidagi uchta qishloqni bosib olganini e’lon qilgandi. Kreml, nomi tilga olingan mintaqani 2022 - yilning sentabr oyida anneksiya qilib olganini ilgari surmoqda.
O‘rtamchilik sa’y – harakatlari jadal tus olmoqda
Rossiyaning so‘nggi yutuqlari Rossiya bilan Ukraina liderlari o‘rtasida rejalashtirilgan sammitga bo‘lgan umidlar susayayotgan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda. AQSh Prezidenti Donald Tramp urushni to‘xtash uchun qarorlilik bilan himoya qilgan bu uchrashuv tashabbusi, boshi berk ko‘chaga kirib qolgandek.
Rossiya Tashqi Ishlar vaziri Sergey Lavrov juma kuni bergan bayonotida, Trampning o‘rtamchilik sa’y – harakatlari to‘xtab qolganiga ishora qilgan holda hech qanday uchrashuv rejalashtirilmaganini ifoda etdi.
Tramp ham xuddi ana shu kuni jurnalistlarga bergan bayonotida, ikki hafta ichida Ukraina tinchligi borasidagi saʼy - harakatlar ustidan hal qiluvchi tusda qaror qabul qilinishini bildirdi. AQSh prezidentining ta’kidlashicha, bu qaror natijasida yo Rossiyaga nisbatan katta sanksiyalar joriy qilinadi yoki hech qanday chora ko‘rilmaydi.