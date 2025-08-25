DUNYO
Tramp AQSh ommaviy axborot vositalarini tahdid qilib litsenziyalarini bekor qilishni taklif qildi
AQSh prezidenti ABC va NBC telekanallarining o‘z prezidentligi faoliyatini tarafli olib borgani uchun litsenziyalaridan mahrum bo‘lishlari kerak dedi.
Trump ommaviy axborot vositalarining "Demokratlar partiyasining qo'li" bo'lib xizmat qilishini va ularning litsenziyalarini FCC tomonidan bekor qilinishi kerakligini aytdi. / AA
25 август 2025

AQSh Prezidenti Donald Tramp yakshanba kuni yirik televideniye tarmoqlarini tarafkashlikda ayblab, ularning efir litsenziyalari bekor qilinishi kerakligini taklif qildi.

O‘ziga tegishli bo‘lgan Truth Social ijtimoiy tarmog‘ida yozgan postida Tramp ABC va NBC telekanallari uning prezidentligi davrini asosan salbiy yoritayotganini ta’kidladi.

“Juda yuqori mashhurlikka ega bo‘lishimga va ko‘pchilikka ko‘ra, Prezidentlik tarixidagi eng yaxshi 8 oy ichida bo‘lishimga qaramay, ABC va NBC FAKE NEWS, tarixdagi eng yomon va tarafkash tarmoqlardan biri, menga 97% SALBIY XABARLAR beradi,” deb yozdi u.

Tramp bu bilan cheklanmay, ushbu telekanallarni “Demokratlar partiyasining bir qismi” sifatida harakat qilishda ayblab, Federal Aloqa Komissiyasi (FCC) tomonidan ularning litsenziyalari bekor qilinishi kerakligini aytdi.

“Men bunga to‘liq roziman, chunki ular shunchalik tarafkash va haqiqatdan yiroqki, bu bizning demokratiyamizga haqiqiy tahdid!!!” deb qo‘shimcha qildi u.

Tramp ko‘pincha asosiy ommaviy axborot vositalarini va uning ma’muriyatini yoritishda “soxta yangiliklar” deb atagan xabarlarni tanqid qilib keladi.

