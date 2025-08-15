TRT Gazada davom etayotgan Isroil harbiy hujumi natijasida yuzaga kelgan vayronagarchilikni ko‘rsatadigan eksklyuziv havo suratlarini e’lon qildi.
Muxbir Mucahit Aydemir va operator Osman Eken Iordaniya tomonidan yuborilgan gumanitar yordam tashlash paytida Gazadagi holatni hujjatlashtirdi. Suratlarda Gazaning tanib bo‘lmas darajada vayron bo‘lgani, Isroilning havo, quruqlik va dengizdan amalga oshirgan hujumlari natijasida butun mahallalar vayronaga aylangani aks etgan. Ushbu hujumlar natijasida o‘n minglab odamlar halok bo‘lgan.
Mahalliy sog‘liqni saqlash idoralarining ma’lumotlariga ko‘ra, 2023-yil 7-oktabrdan beri Isroil hujumlari natijasida kamida 61,776 falastinlik halok bo‘lgan va 154,906 kishi jarohat olgan. Yana minglab odamlar qulagan binolar ostida qolib ketgan deb taxmin qilinmoqda.
Gumanitar inqiroz Isroil tomonidan o‘rnatilgan bir necha oylik blokada bilan yanada kuchaygan. Bu blokada oziq-ovqat, suv, dori-darmon va boshqa zaruriy narsalarning kirishini keskin cheklab qo‘ygan. Yordam tashkilotlari ocharchilikka o‘xshash sharoitlar haqida ogohlantirmoqda, shu kungacha ochlikdan kamida 239 kishi, jumladan 106 bola halok bo‘lgan. Faqat so‘nggi 24 soat ichida yana besh kishi, to‘rt nafari bolalar, ochlikdan vafot etgan.
BMT va boshqa gumanitar tashkilotlarning ma’lumotlariga ko‘ra, Gazaning infratuzilmasining 88 foizi vayron bo‘lgan.
Hududdagi 2,3 million aholining aksariyati — taxminan 2 million kishi — o‘z uylarini tark etishga majbur bo‘lgan, ko‘pchiligi bir necha marta ko‘chirilgan. Ko‘chirilgan oilalar haddan tashqari gavjum maktablarda yoki vaqtinchalik chodirlarda yashamoqda, bu yerda sanitariya sharoitlari yomon, toza suv yetishmaydi va kasalliklar tez tarqalmoqda.
Isroil kuchlari yordam tarqatish punktlari va vaqtinchalik boshpanalarni nishonga olishda ayblanmoqda. Falastin rasmiylarining ma’lumotlariga ko‘ra, may oyining oxiridan beri bunday joylarga qilingan hujumlar natijasida kamida 1,881 kishi halok bo‘lgan va deyarli 13,900 kishi jarohat olgan.
Inson huquqlari tashkilotlari va BMT agentliklari urush quroli sifatida ochlik va taqchillikdan foydalanish xalqaro qonunlarga zid ekanligini qayta-qayta ta’kidlamoqda. Ular Gazadagi vaziyatni to‘liq gumanitar falokat deb baholamoqda.