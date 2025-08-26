26 август 2025
Qatar, Isroilning Hamas tomonidan qabul qilingan so'nggi G'azo sulh taklifiga hali javob bermaganini ma'lum qildi.
Qatar Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Majid al-Ansoriy seshanba kuni Al-Jazira telekanalida shunday dedi: “Biz oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha kelishuvga erishish uchun barcha tomonlar bilan aloqadamiz, ammo Isroildan hech qanday rasmiy javob kelgani yoq. – na qabul, na rad etish, na muqobil taklif”.
Ansoriy G'azo vositachilari o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishish uchun har kuni aloqada ekanligini ta'kidladi.
"Biz Isroilning javob berishi va jarayonga jiddiy ishtirok etishi kerakligini ta'kidlaymiz", dedi Ansoriy va "Isroilning taklifga rasmiy javobini kutmoqdamiz" dedi.