Qatar,G'azo atashkasi taklifiga Isroildan hali javob yo'q
Tashqi ishlar vazirligi voizi Isroilning Hamas tomonidan qabul qilingan so'nggi G'azo sulh taklifiga javob bermaganini aytdi.
Qatar,G'azo atashkasi taklifiga Isroildan hali javob yo'q
Gazo shahridagi ochlikdan qiynalayotgan falastinliklar. / AA
26 август 2025

Qatar, Isroilning Hamas tomonidan qabul qilingan so'nggi G'azo sulh taklifiga hali javob bermaganini ma'lum qildi.

Qatar Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Majid al-Ansoriy seshanba kuni Al-Jazira telekanalida shunday dedi: “Biz oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha kelishuvga erishish uchun barcha tomonlar bilan aloqadamiz, ammo Isroildan hech qanday rasmiy javob kelgani yoq. – na qabul, na rad etish, na muqobil taklif”.

 Ansoriy G'azo vositachilari o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishish uchun har kuni aloqada ekanligini ta'kidladi.

"Biz Isroilning javob berishi va jarayonga jiddiy ishtirok etishi kerakligini ta'kidlaymiz", dedi Ansoriy va "Isroilning taklifga rasmiy javobini kutmoqdamiz" dedi.

