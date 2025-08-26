DUNYO
AQSh Rossiya bilan aloqalari tufayli Hindiston tovarlariga 25 foizlik boj joriy qilmoqda
Hindiston Rossiya neft importiga qarshi norozilik tufayli AQShdagi eng yuqori tariflardan biriga duch kelmoqda. Rupining qadrsizlanishi bilan eksportchilar ta'sirga qarshi choralar ko'rmoqda.
2025-yil 5-aprelda, Hindistonning Gujarat shtatining gʻarbiy qismida joylashgan Kandla shahridagi Deendayal porti yaqinida konteynerlar poezd orqali tashiladi. / Reuters
26 август 2025

AQSh Ichki xavfsizlik departamenti Vashington chorshanba kunidan boshlab barcha hindistonlik mahsulotlarga qo'shimcha 25% tarif joriy etishini tasdiqlaganidan so'ng, hind eksportchilari mumkin bo'lgan savdo uzilishlariga tayyorlanmoqda.

Hindistondan eksport qilinadigan mahsulotlar 50% gacha bo'lgan tariflarga duch keladi, bu AQSh tomonidan joriy etilgan eng yuqori tariflardan biri.

Qaror Prezident Donald Trampning avgust oyi boshida Hindistonning Rossiyadan neft sotib olishni ko‘paytirishiga javoban qo‘shimcha tariflar e’lon qilganidan keyin qabul qilindi. Ichki xavfsizlik departamenti bayonotiga ko'ra, yangi bojlar iste'mol qilish uchun AQShga kiruvchi yoki iste'mol uchun omborlardan olib qo'yilgan tovarlarga nisbatan qo'llaniladi, bu chorshanba kuni Sharqiy qirg'oq vaqti bilan soat 12:01 yoki 21:31 da kuchga kiradi. Hindiston vaqti bilan.

Hindiston rupisi AQSh dollariga nisbatan 0,17 foizga past ochilib, 87,7275 ga tushdi, AQSh dollari esa boshqa ko‘plab valyutalarga nisbatan zaiflashdi.

Bayonotda qayd etilishicha, tegishli sertifikatlangan tranzit yuklar, gumanitar yordamda ishtirok etuvchi mahsulotlar va o‘zaro savdo dasturlari ushbu bojlardan ozod qilinadi.

Shuningdek, bu harakat Hindistonning Rossiyaning Ukrainaga harbiy aralashuvini bilvosita qo‘llab-quvvatlashiga javoban qilinganini yana bir bor ta’kidladi.

Hindiston Savdo vazirligi so'nggi bayonotga izoh berish so'roviga hali javob bermadi.Ommaviy axborot vositalari bilan gaplashish huquqiga ega bo'lmagani uchun ismini oshkor qilishni istamagan Savdo vazirligi rasmiysi, "Hukumat AQSh tariflarining zudlik bilan yumshatilishiga yoki kechiktirilishiga umidi yo'q", dedi. Rasmiy tariflardan ta'sirlangan eksportchilarga moliyaviy yordam ko'rsatilishini va Xitoy, Lotin Amerikasi va Yaqin Sharq kabi muqobil bozorlarga murojaat qilishlarini ta'kidladi.

U shuningdek, "Hukumat eksportni, xususan, to'qimachilik, qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlari, charm mahsulotlari va dengiz mahsulotlarini ko'paytirish uchun 50 ga yaqin mamlakatni aniqladi" dedi.

 

Hindiston bosh vaziri Narendra Modi, hatto yuqori narx to‘langan taqdirda ham, mamlakat fermerlari manfaatlariga putur yetkazmaslikka va’da berdi.

Modi oy oxiriga rejalashtirilgan etti yil ichida Xitoyga birinchi tashrifi chog'ida munosabatlarni yumshatish uchun ehtiyotkor qadamlar tashlamoqda.

 

