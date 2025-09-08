Falastinlik qarshilik harakati Hamas, vositachilar orqali AQShning yangi o‘t ochishni to‘xtatish taklifini olganini va muzokaralarni qayta boshlashga tayyorligini bildirdi.
“Biz vositachilar orqali Amerika tomonidan o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha kelishuvga erishish uchun ba’zi takliflarni oldik,” dedi guruh yakshanba kuni Telegram orqali bergan bayonotida.
Hamas, “xalqimizga qarshi tajovuzni to‘xtatishga qaratilgan har qanday harakatni” qo‘llab-quvvatlashini bildirdi.
Guruh, “urushni tugatish va G‘azo sektoridan (Isroil kuchlarining) to‘liq chiqib ketishi haqida aniq bayonot evaziga barcha mahbuslarni ozod qilish masalasini muhokama qilish uchun darhol muzokara stoliga o‘tirishga” tayyorligini bildirdi.
Hamas, shuningdek, anklavning ma’muriy ishlarini boshqarish uchun mustaqil Falastin qo‘mitasini tuzishga rozi bo‘ldi va Isroildan kelishuv bo‘yicha erishilgan qarorlarni bajarishga kafolat berishni talab qildi, “o‘tgan tajribalar takrorlanmasligi uchun, ya’ni kelishuvlar qabul qilingan, ammo keyinchalik rad etilgan yoki bekor qilingan holatlar yuz bermasligi uchun.”
Netanyaxu Trampning taklifini jiddiy ko‘rib chiqmoqda
Hamas, 18-avgust kuni AQShning maxsus vakili Stiv Vitkoff tomonidan taklif qilingan va Misr hamda Qatar vositachiligida kelishilgan taklifni qabul qilganini, biroq “(Isroil) bosqinchiligi hozircha javob bermaganini, aksincha, qirg‘inlar va etnik tozalash kampaniyasini davom ettirganini” ta’kidladi.
“Shu sababli, Hamas harakati bu g‘oyalarni xalqimiz talablariga javob beradigan keng qamrovli kelishuvga aylantirish uchun vositachilar bilan doimiy aloqada bo‘lib turibdi,” deb qo‘shimcha qildi.
AQSh prezidenti Donald Tramp yakshanba kuni G‘azoda o‘t ochishni to‘xtatish va garovga olinganlarni almashtirish bo‘yicha taklifni ilgari surganini va Isroilning to‘liq roziligini olganini aytdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning ofisi esa Trampning taklifini “jiddiy ko‘rib chiqayotganini” bildirdi.
Hamas, Isroil bilan barcha isroillik asirlarni falastinlik mahbuslarga almashtirish, G‘azoga qarshi urushni tugatish va Isroil kuchlarining to‘liq chiqib ketishini ta’minlash bo‘yicha keng qamrovli kelishuvga erishishga tayyorligini bir necha bor e’lon qilgan.
Biroq, Netanyaxu bunday takliflarni rad etib, muzokaralarning har bir bosqichida yangi shartlarni qo‘yish va kechiktirish imkonini beradigan qisman kelishuvlarni afzal ko‘rmoqda.