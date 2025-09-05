Tailand parlamenti Bhumjaithai partiyasi yetakchisi, 58 yoshli Anutin Charnvirakulni mamlakatning yangi bosh vaziri etib sayladi.
Bangkok Post xabariga ko‘ra, Anutin 493 o‘rindan iborat parlamentda 311 ovoz to‘plab, Janubi-Sharqiy Osiyo davlatining bosh vaziri bo‘lish uchun zarur bo‘lgan ovozlar chegarasidan oshib ketdi.
2023-yilgi Tailand umumiy saylovlarida Pheu Thai partiyasi 141 o‘rinni qo‘lga kiritib, ikkinchi yirik partiya bo‘ldi, Move Forward partiyasi esa 151 o‘rin bilan birinchi o‘rinni egalladi.
Anutinning Bhumjaithai partiyasi “asosiy kuch vositachisi” sifatida tanilgan, deb yozadi Tailand tadqiqotlari bo‘yicha olimlar Napon Jatusripitak va Suthikarn Meechan o‘tgan yili onlayn chop etilgan maqolada.
“Bu uning mafkuraviy majburiyatlarning yo‘qligi (so‘nggi yillarda monarxiyaga nisbatan ko‘proq tarafdor bo‘lishdan tashqari), boshqa partiyalardan deputatlarni jalb qilishdagi agressiv taktikasi va ittifoqlarni tuzish va o‘zgartirishdagi pragmatizmi bilan bog‘liq,” deb yozishgan ular.
58 yoshli siyosatchining ambitsiyalari uning oilasining boyligi va Tailandning shimoli-sharqiy Isan mintaqasidagi kuchli hududiy bazasi bilan qo‘llab-quvvatlangan. Bu hududda Bhumjaithai partiyasi katta qishloq aholisi orasida qo‘llab-quvvatlovga ega.
Parlamentdagi bosh vazirlik saylovi avvalroq Konstitutsiyaviy sud Paetongtarn Shinawatrani lavozimidan chetlatganidan keyin e’lon qilindi.
Sud uni Kambodja yetakchisi Hun Sen bilan chegaradagi tangliklar haqida telefon orqali suhbatda Tailandning yuqori martabali qo‘mondonini tanqid qilgani uchun axloqiy me’yorlarni buzgan deb topdi. Seshanba kuni Paetongtarn ushbu qarorga qarshi da’vo arizasi berdi.
Ushbu voqea 2006-yilda sobiq bosh vazir Thaksin Shinawatra hokimiyatdan ag‘darilganidan beri saylangan hukumatlar va sud tizimi o‘rtasida tez-tez to‘qnashuvlar bo‘lib kelayotgan Tailand siyosiy tizimidagi beqarorlikni yanada kuchaytirdi.