Xitoy Prezidenti Si Szinpin seshanba kuni Rossiya Prezidenti Vladimir Putinni “eski do‘st” sifatida qabul qildi. Bu ikki yetakchi Pekinda AQSh bilan kuchaygan taranglik davrida yangi muzokaralar bosqichini boshladi.
Putin esa Si Szinpinga “aziz do‘stim” deb murojaat qilib, seshanba kuni Moskva va Pekin o‘rtasidagi aloqalar “misli ko‘rilmagan darajada yuqori” ekanini ta’kidladi.
Ikki yetakchi rasmiy uchrashuvdan so‘ng o‘zlarining shaxsiy munosabatlariga katta ahamiyat berayotganlarini ko‘rsatib, yuqori darajadagi yordamchilari bilan choy ustida suhbatni davom ettirdilar.
Bu muzokaralar dushanba kuni Tyantszinda o‘tkazilgan Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (SHT) sammitidan keyin bo‘lib o‘tdi. Ushbu sammitda Si va Putin Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi hamda boshqa mintaqaviy yetakchilar bilan uchrashdi.
Chorshanba kuni Si Szinpin Ikkinchi Jahon urushi tugaganining 80 yilligini nishonlash uchun Pekinda katta harbiy paradga rahbarlik qilishi kutilmoqda.
“Biz o‘sha paytda ham birga edik, hozir ham birgamiz,” dedi Putin, Yaponiya urushi davridagi Xitoyga Sovetlar tomonidan ko‘rsatilgan yordamni eslab.
AQSh bilan savdo tarangliklari
Pekin Ukrainadagi urushda neytral ekanini ta’kidlamoqda, ammo G‘arb sanktsiyalariga qaramay, savdo oqimlarini davom ettirish orqali Moskva uchun iqtisodiy hayot chizig‘iga aylangan.
AQSh rasmiylari ba’zi Xitoy kompaniyalarini Rossiyaning harbiy sanoatiga yordam berayotganlikda ayblashgan.
SHT sammiti shuningdek, o‘zgarayotgan ittifoqlarni ko‘rsatdi: AQSh Prezidenti Donald Trampning Hindistonga qarshi keng qamrovli tariflari Nyu-Dehlini Moskva va Pekinga yaqinlashtirdi, garchi Modi Xitoy paradida ishtirok etishdan bosh tortgan bo‘lsa ham.
Ikki tomonlama uchrashuvdan oldin, Si va Putin Mo‘g‘uliston Prezidenti Xurelsux Uxnaa bilan uch tomonlama uchrashuv o‘tkazdilar. Mo‘g‘uliston Xitoy va Rossiya o‘rtasida strategik joylashgan davlat hisoblanadi.
Putin uch davlatni “yaxshi qo‘shnilar” deb atab, ularning umumiy manfaatlarga ega ekanini ta’kidladi.
Mo‘g‘uliston 2024 yilda xalqaro e’tiborni tortgan edi, chunki u davlat tashrifi chog‘ida Xalqaro Jinoyat Sudi orderiga binoan Putinni hibsga olish chaqiruvlarini e’tiborsiz qoldirgan edi.