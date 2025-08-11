BMT Xavfsizlik Kengashining besh doimiy a’zosidan to‘rttasi favqulodda yig‘ilishda Isroilning G‘azoga bostirib kirish rejasini qoraladi. Faqat AQSh Isroilning harakatlarini qo‘llab-quvvatlashini bildirdi.
Yakshanba kuni Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya va Fransiya Isroil urush vazirlar mahkamasi Bosh vazir Benyamin Netanyaxuning G‘azoni to‘liq bosib olish va falastinliklarni shimoldan janubga ko‘chirish rejasini ma’qullaganiga keskin qarshi chiqdi.
Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili o‘rinbosari Dmitriy Polyanskiy bu qarorni “xalqaro huquqni ochiqdan-ochiq buzish” deb atadi va uni “xalqaro hamjamiyat chaqiriqlariga ochiqdan-ochiq e’tiborsizlik” deb e’lon qildi.
Rossiya Isroil Tashqi ishlar vaziri Gideon Saarni ikkiyuzlamachilikda ayblab, Saar o'tgan seshanba kuni Xavfsizlik Kengashi yig'ilishida garovga olinganlar uchun xavotir bildirganida vazirlar mahkamasi qarorini bilganini da'vo qildi.
Xitoyning BMTdagi doimiy vakili Fu Kong Isroilni "darhol bu xavfli qadamdan voz kechishga" chaqirib, "G'azo Falastin xalqiga tegishli. Bu Falastin tuproqlarining ajralmas qismidir" dedi.
Fu Kong ta'kidladi: "Demografik va hududiy tuzilmani o'zgartirishga qaratilgan har qanday harakat rad etilishi va eng kuchli tarzda qarshilik ko'rsatishi kerak".
Xitoy “harbiy ustunlik illyuziyasi”dan ogohlantirib, Isroil xalqaro gumanitar huquq boʻyicha oʻz majburiyatlarini bajarishi, chegara punktlarini ochishi va yordamga qoʻyilgan cheklovlarni bekor qilishi kerakligini taʼkidladi.
Isroilning rejasi inqirozni hal qilishning yo'li emas.
Buyuk Britaniya doimiy vakili o‘rinbosari Jeyms Kariuk bu qarorni "noto‘g‘ri" deb atadi va "Harbiy amaliyotlarning kengayishi bu mojaroga barham berish uchun hech qanday yordam bermaydi. Bu garovga olinganlarni ozod qilishga olib kelmaydi" dedi. dedi u.
Kariukning aytishicha, Isroil rejasi inqirozga yechim emas, aksincha, Falastin azobini chuqurlashtiradi va qon to'kilishini kuchaytiradi. U Isroilni G‘azoga yordam yetkazib berish blokadasini bekor qilishga chaqirdi.
Fransiyaning doimiy vakili o‘rinbosari Jey Dharmadhikari Isroilni qarorni bekor qilishga chaqirib, Fransiya “G‘azoni bosib olish, qo‘shib olish va turar-joy qurish rejalariga mutlaqo qarshi ekanligini” bildirdi.
“Isroil hukumatining qarorini amalga oshirish hech qanday tarzda Isroil va uning fuqarolari xavfsizligiga hissa qo’shmaydi”, - dedi u.
AQSh qo'llab-quvvatlamoqda
Bundan farqli o'laroq, AQShning BMTdagi doimiy vakolatxonasining vaqtinchalik ishlar vakili Doroti Shea Isroilning "o'zini himoya qilish huquqini" himoya qildi.
Shea mintaqadagi muammolar uchun Hamasning "murosasizligi"ni aybladi va guruh "sulh bitimini qabul qilishdan bosh tortdi" deb da'vo qildi. Biroq, hujjatlashtirilgan hisobotlar Netanyaxu o't ochishni to'xtatish kelishuvlariga to'sqinlik qilayotganini ko'rsatadi.
Isroil urush vazirlar mahkamasi juma kuni Netanyaxuning G‘azoni to‘liq bosib olish va falastinliklarni shimoldan janubga ko‘chirish bo‘yicha “bosqichma-bosqich rejasi”ni ma’qulladi.
Isroil qamal ostidagi G’azoda 61 ming 400 dan ortiq falastinlikni o’ldirdi, ularning aksariyati ayollar va bolalardir.
Falastinning rasmiy axborot agentligi WAFA ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 11 ming falastinlik vayron bo'lgan uylar vayronalari ostida qolgan.
Biroq, ekspertlarning fikriga ko'ra, haqiqiy qurbonlar soni G'azo hukumati xabar qilganidan ancha yuqori va 200 ming atrofida bo'lishi mumkin.
Isroil genotsid paytida qamal qilingan hududning katta qismini vayron qilgan holda, deyarli butun aholini ko'chirdi.
Xalqaro jinoiy sudi o‘tgan yilning noyabr oyida Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxu va sobiq mudofaa vaziri Yoav Gallantni G‘azodagi urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlarda hibsga olishga order bergan edi.
Isroil mintaqaga qarshi urushi uchun Xalqaro sudda genotsid ishi bilan ham yuzlashmoqda.