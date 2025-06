Baada ya Mkutano wa Tabia Nchi Afrika uliofanyika Nairobi, Kenya, na kuelekea COP28 huko Dubai, suala la mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni na Afrika limetokeza, na wengi wamezingatia suala lenye shinikizo.

Mkutano wa Kwanza wa Hali ya Hewa wa Afrika ulionyesha kwamba Waafrika wanatambua umuhimu wa kuwa na sauti moja na kusimama kidete kuhakikisha kwamba ukosefu wa kuzingatiwa kwa mahitaji na madai ya bara hilo katika jukwaa la kimataifa hautaendelea.

Katika juhudi zao za kutaka haki zaidi kwa Afrika, mkutano huo ulihitimisha kwa kutoa wito kwa viongozi wa dunia kusimama nyuma ya kodi ya kaboni ya ulimwengu kwa nishati ya mafuta ya kisasa, angani, na usafirishaji wa baharini.

Pia kulikuwa na wito wa kurekebisha mfumo wa kifedha wa kimataifa ambao umelazimisha nchi za Afrika kulipa zaidi ili kukopa pesa.

Kwa kweli, kulingana na watafiti wa mradi wa Our World in Data na Energy for Growth Hub, Afrika imechukua tu karibu 2.73% ya uzalishaji wa gesi chafu wa ulimwengu tangu kuanza kwa mapinduzi ya viwanda.

Katika Pembe ya Afrika, mvua hazijanyesha kwa zaidi ya misimu minne, na watu milioni 23 wanakabiliwa na njaa kali katika nchi za Ethiopia, Kenya, na Somalia. Zaidi ya hayo, Ziwa Chad, chanzo cha maisha kwa mamilioni ya watu katika nchi kadhaa kama Chad, Niger, Nigeria, na Cameroon, kimepungua hadi kufikia asilimia kumi ya ukubwa wake katika miongo iliyopita.

Haya ni mifano miwili tu kati ya mingine mingi ya athari kubwa za mabadiliko ya hali ya hewa kwenye bara hilo,

Kaskazini mwa Dunia lazima itoe Afrika fedha za kutosha kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, kwani Kaskazini mwa Dunia, kupitia uzalishaji wa juu na ukoloni, inawajibika kwa kiasi kikubwa kwa mabadiliko ya hali ya hewa na maendeleo duni ya Afrika.

Kufungua $500 bilioni

Ripoti ya mwaka jana ya shirika lisilo la faida la Climate Policy Initiative iligundua kuwa Afrika ilipokea tu 12% ya fedha inayohitaji kupambana na athari za hali ya hewa.

Uonevu huu wazi ndio sababu Afrika iliamua kuandaa Mkutano wa Hali ya Hewa na inatarajiwa kuingia kwenye COP28 ikiwa na sauti moja inayodai zaidi.

COP28 ni fursa kwa Afrika kuwasilisha madai yake na kusisitiza udhaifu wake kuhusu mabadiliko ya tabia nchi.

Kevin Kariuki, makamu wa rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, aliiambia shirika la habari la Reuters kuwa nchi za Afrika zitasukuma katika mkutano wa COP28 wa UN kwa upanuzi wa haki maalum za kuchora kwenye Shirika la Fedha la Kimataifa ambazo zinaweza kugawa $500 bilioni za fedha za tabia nchi, ambazo zinaweza kutumika mara tano.

Afrika inatumai kupokea fedha za kutosha ili kuweza kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa kutumia nishati safi na endelevu.

Uhaba wa fedha umelazimisha nchi za Afrika kuendelea kutegemea nishati isiyoweza kujirudia kutoa umeme kwa raia wao. Walakini, takriban 43% ya idadi ya watu ya bara hilo hawana umeme.

Idadi ya watu wa Afrika inatarajiwa kuongezeka maradufu ifikapo 2050, suala hili linakuwa zaidi muhimu. Kwa maneno mengine, chaguo pekee la ulimwengu ni kuhakikisha kuwa kutoa fedha kwa Afrika katika mapambano yake dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa kunakuwa kipaumbele cha juu.

Hii inamaanisha kutoa nchi za Afrika fedha za kutosha kuboresha usambazaji wa umeme kupitia vyanzo vya nishati mbadala.

Udhalimu unaweza ukafeli

Kwa bahati mbaya, kwani hii sio hakika, nchi za Afrika tayari zimeamua kuchukua hatua na kutafuta njia nyingine za kufadhili juhudi zao za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hii imepelekea nchi kadhaa za Afrika kufanya biashara ya mikopo ya kaboni.

Kenya, mwenyeji wa Mkutano wa Hali ya Hewa wa Afrika, inachangia asilimia 25 ya mikopo ya kaboni inayouzwa Afrika na inatarajia kuwa mfano kwa dhamira mpya ya bara hilo ya kuvutia uwekezaji. Mwezi wa Juni, nchi hiyo iliandaa mnada ambapo kampuni za Saudi Arabia zilinunua zaidi ya tani milioni 2.2 za mikopo ya kaboni.

Kwa hivyo, kipaumbele cha Afrika katika COP28 inayofuata lazima kiwe kupata fedha zinazohitajika kusaidia nishati mbadala.

Kwa bahati mbaya, ni jambo lisilowezekana kabisa kwamba uonevu wa kifedha dhidi ya Afrika utamalizika na COP28.

Walakini, bado ni muhimu kuelewa kuwa uonevu dhidi ya Afrika unaweza kurejea nyuma na kuathiri si tu bara hilo bali ulimwengu mzima.

Mwandishi, Yahya Habil, ni mwandishi huru wa Libya anayejikita katika masuala ya Kiafrika. Kwa sasa, anafanya kazi na taasisi ya kufikiria katika Mashariki ya Kati.

Taarifa: Maoni yaliyotolewa na mwandishi hayawakilishi lazima maoni, mtazamo na sera za uhariri za TRT Afrika.

