Na Yves Engler

Maneno yenye utata dhidi ya Wapalestina yaliyotolewa na mwanasiasa wa Canada, kufutwa kwake kazi kisha kutetewa kwake na makundi ya kiyahudi ni ishara ya jinsi "uhasama dhidi ya Wayahudi" umekuwa kitu cha kawaida la kushambulia wakosoaji wa vita vya Israel dhidi ya Gaza.

Selina Robinson, hadi hivi karibuni, alikuwa waziri katika baraza la mawaziri la British Columbia (BC). Alieleza hadhira wiki iliyopita kwamba Palestina ilikuwa "kipande kibaya cha ardhi" kabla ya wakoloni wa Ulaya kukitawala.

Akizungumza katika tovuti iliyopewa kichwa cha habari "Jioni na Maafisa wa Kiyahudi" iliyoandaliwa na B’nai Brith Canada, alisema, "kulikuwa na, unajua, mamia ya maelfu ya watu, lakini mbali na hilo haikuendeleza uchumi, haikuweza kuotesha vitu haina kitu chochote..."

Maneno ya Robinson ya kikoloni yalikuja siku chache baada ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ) kuitaka Israel kusitisha uchochezi wa mauaji ya kimbari, ambao umetumika kuchafua na kuharibu Gaza.

Zaidi ya watu 27,800, wengi wao wanawake na watoto, wameuawa tangu Israel ilipozindua vita vikali dhidi ya eneo la Palestina la Gaza mnamo Oktoba 7.

Matamshi kama yale yaliyotolewa na Robinson yanatumika na Wazayuni kuhalalisha kufukuzwa kwa zaidi ya Wapalestina 700,000 kutoka vijiji vyao mwaka 1948.

Kuna mwili mzima wa fasihi huko nje unaonyesha Wapalestina walikuwa na uchumi unaoweza kusimama, shule zao, hospitali, mashamba na biashara, kabla ya kusukumwa nje ya ardhi zao asili.

Katika tovuti, Robinson pia alidai maandamano ya hivi karibuni dhidi ya mauaji ya Israel huko Gaza yalikuwa dhidi ya Wayahudi.

Kurupuka kwake dhidi ya Wapalestina kulikuwa kujibu swali kuhusu ufafanuzi wa chuki dhidi ya Wayahudi wa Shirikisho la Kimataifa la Kumbukumbu ya Mauaji ya Kimbari (IHRA), ambalo kundi la wafuasi wa Israel linatumia kuzuia ukosoaji wa vitendo vya Tel Aviv.

Mbali na mfululizo wa matamshi ya kupinga Palestina katika miezi ya hivi karibuni, Robinson pia alitumia mamlaka yake kama waziri wa elimu ya juu ya BC kuwashambulia wasomi wanaopinga vita.

Idara ya anthropolojia ya Chuo Kikuu cha British Columbia inaripotiwa kushinikizwa kufuta taarifa ya Oktoba inayounga mkono Wapalestina baada ya Robinson kukutana na rais wa chuo kikuu.

Robinson alishinikiza Chuo cha Langara cha Vancouver kumfuta kazi Dkt. Natalie Knight, mkufunzi wa Kiingereza.

Knight alisafishwa na uchunguzi wa bodi ya chuo kwa maoni yaliyosambaa sana yanayounga mkono upinzani wa Kipalestina. Lakini Robinson alinukuu tweet ya Kituo cha Israel na Mambo ya Kiyahudi ikilalamika kuhusu uamuzi wa bodi ya chuo.

Katika uvunjaji wa wazi wa uhuru wa kitaaluma, waziri alibainisha, "Nimevunjika moyo kwamba mwalimu huyu anaendelea kuwa na jukwaa la elimu ya juu ya umma kutoa chuki na uhasama. Nimekutana na uongozi wa Chuo cha Langara kuonyesha wasiwasi wangu kwa jamii ya Langara na maeneo mengine."

Siku inayofuata Knight alifutwa kazi.

Kwa majibu, Chama cha Waalimu wa Vyuo Vikuu vya Canada (CAUT) na Shirikisho la Waelimishaji wa Vyuo Vikuu vya British Columbia (FSPE) kwa pamoja walitoa wito kwa Robinson kujiuzulu kama waziri wa elimu ya juu.

Wakati huo huo, maoni yake kwamba Palestina ilikuwa "mbaya" kabla ya Uzayuni kuja yalilipuka mtandaoni, yakihamasisha maelfu ya watu kuandika barua zikitaka aondolewe.

Misikiti zaidi ya 12 na vyama vya Waislamu vya BC vilichapisha barua ikisema wawakilishi wa chama tawala hawakukaribishwa katika nafasi yao hadi Robinson aondolewe kama waziri.

Maandamano pia yalilazimisha serikali kufuta idadi ya matukio ya vyombo vya habari na ufadhili.

Waziri Mkuu wa BC David Eby awali alikataa wito wa kumtoa Robinson kutoka baraza lake la mawaziri. Huenda alihofia itaitwa "wahasama dhidi ya wayahudi".

Kama ilivyotarajiwa hivyo ndivyo Kituo cha Mambo ya Israel kilivyofanya mara tu Robinson alipoondolewa kutoka baraza la mawaziri kama kundi la wafuasi wa Israel lilivyodai "Viongozi wa Kiyahudi wanawekewa viwango tofauti na wasio Wayahudi."

Kwa upande wao, Chama cha Rabbinical cha Vancouver kililalamika kwa waziri mkuu kwamba "alikubali shinikizo kutoka kwa makundi yale yale ambayo yamekuwa katikati ya ongezeko lisilo na kifani la chuki dhidi ya Wayahudi na chuki inayoelekezwa kwa jamii ya Kiyahudi." Hii ni licha ya taarifa ya B’nai Brith kujitenga na maoni ya Robinson.

Basi, nani kweli anawekewa viwango tofauti?

Ushawishi wa Israel una nguvu ya kipekee: uwezo wa kujionyesha kama mwathirika na kuchafua wanaotafuta haki kama wabaguzi wa rangi.

Wameunda nafasi mbalimbali, ufafanuzi na programu za elimu zilizoundwa kulinda Israel na vitendo vyake.

Fimbo moja ilishiriki katika wavuti na Robinson. Dakika chache baada ya waziri kuelezea Palestina kama "mbaya" mjumbe maalum wa serikali kuu kuhusu Kuhifadhi Kumbukumbu ya Holocaust na Kupambana na Uhasama dhidi ya Wayahudi Deborah Lyons alizungumza.

Lyons hakutoa maoni kuhusu ubaguzi wa rangi wa Robinson. Badala yake, alimsifu Robinson mara kwa mara, akimwita "mzuri" na kusema alifanya kazi kwa karibu naye kupambana na "uhasama dhidi ya Wayahudi", ambayo kwa kiasi kikubwa inamaanisha ukosoaji wa Israel.

Lyons hivi karibuni alimbadili Irwin Cotler anayejulikana kwa kupinga Wapalestina katika nafasi ambayo serikali ya Waziri Mkuu Justin Trudeau iliunda mnamo 2020.

Balozi wa zamani wa Canada kwa Israel, Lyons alipanga sherehe kwa Wacanada wanaopigana katika jeshi la Israeli. Januari 2020, Lyons aliandaa hafla katika ubalozi huko Tel Aviv kusherehekea Wacanada 78 wakati huo wakipigana kwa ajili ya Israel, akisema "sisi katika ubalozi tunajivunia sana kile mnachofanya."

Licha ya kutoa uhalali wa serikali kwa tukio lililogeuka kuwa la ubaguzi wa rangi dhidi ya Wapalestina lililoripotiwa zaidi katika historia ya Canada, Lyons anakataa kuomba msamaha kwa kuonekana kuidhinisha matamshi ya kibaguzi ya Robinson.

Badala yake, nafasi ya Lyons katika kashfa hii inaangazia uhusiano kati ya mapambano rasmi dhidi ya "uhasama dhidi ya Wayahudi" na ubaguzi wa wazi dhidi ya Wapalestina. Watu wangapi wamepoteza kazi zao kwa kutetea Wapalestina kama matokeo ya makundi ya wafuasi wa Israel kudai kufutwa kwao?

Labda Mjumbe Maalum wa Canada wa Kuhifadhi Kumbukumbu ya Holocaust na Kupambana na Uhasama dhidi ya Wayahudi inapaswa kuitwa Mjumbe Maalum wa Kukuza Ubaguzi dhidi ya Wapalestina? Labda makundi ya wafuasi wa Israel yanahitaji kuangalia kwenye kioo kuona nani anawekewa "viwango tofauti".

Mwandishi Yves Engler ni mwanaharakati anayeishi Montréal na ambaye amechapisha vitabu 12 vikiwemo Stand on Guard For Who? Historia ya Watu ya Wanajeshi wa Canada.