SİYASƏT 3 dəqiqə oxuma Livanın gələcəyi, yoxsa Hizbullah? Livanın gələcəyi, yoxsa Hizbullah? Livan İsraillə birillik dağıdıcı müharibədən sonra yenidən qurulmağa çalışarkən bir tərəfdən də Hizbullahın tərk-silah edilməsi məsələsi aktuallaşıb Livan İsraillə birillik dağıdıcı müharibədən sonra yenidən qurulmağa çalışarkən bir tərəfdən də Hizbullahın tərk-silah edilməsi məsələsi aktuallaşıb Paylaş

Lebanese voices calling on Hezbollah to relinquish its weapons have grown louder in recent years, especially after the party's involvement in foreign conflicts in Syria, Yemen, and Iraq. / AFP