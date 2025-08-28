Israel telah menghancurkan lebih dari 1.500 rumah di lingkungan Al Zeitoun, Kota Gaza, sejak meluncurkan operasi darat awal bulan ini, menurut Pertahanan Sipil Palestina.
Mahmoud Bassal, juru bicara lembaga tersebut, mengatakan bahwa tidak ada bangunan yang tersisa berdiri di bagian selatan lingkungan tersebut setelah Israel menyetujui rencana untuk menduduki Gaza sekitar awal bulan ini.
Tentara Israel menggunakan alat berat konstruksi bersama robot yang dilengkapi bom, meledakkan tujuh lokasi setiap hari, serta menggunakan drone quadcopter untuk menjatuhkan bahan peledak di atap rumah, kata Bassal.
Senjata-senjata tersebut telah memperburuk skala kehancuran di wilayah tersebut, tambahnya.
Penghancuran sistematis ini telah memaksa 80 persen penduduk Al Zeitoun untuk bermigrasi ke wilayah barat atau utara Kota Gaza, kata Bassal.
Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pada 8 Agustus untuk menduduki Kota Gaza.
Rencana tersebut melibatkan pemindahan sekitar satu juta warga Palestina ke arah selatan, mengepung kota, dan mendudukinya setelah serangan intensif.
Israel telah membunuh hampir 63.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023.
Perang ini telah menghancurkan wilayah tersebut, yang kini menghadapi kelaparan akibat blokade yang diberlakukan oleh Israel.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.