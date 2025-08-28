PERANG GAZA
2 menit membaca
Israel meratakan Al Zeitoun: lebih dari 1.500 rumah dihancurkan dalam ofensif kota Gaza
Sementara Israel menggiatkan operasi darat, drone dan robot berisi bahan peledak menghancurkan kawasan selatan Al Zeitoun, mengungsi sebagian besar penduduknya dan memicu kecaman internasional atas dugaan kejahatan perang.
Israel meratakan Al Zeitoun: lebih dari 1.500 rumah dihancurkan dalam ofensif kota Gaza
Warga Palestina memeriksa puing-puing bangunan di lingkungan Al Zeitoun selatan, Kota Gaza. / AFP
28 Agustus 2025

Israel telah menghancurkan lebih dari 1.500 rumah di lingkungan Al Zeitoun, Kota Gaza, sejak meluncurkan operasi darat awal bulan ini, menurut Pertahanan Sipil Palestina.

Mahmoud Bassal, juru bicara lembaga tersebut, mengatakan bahwa tidak ada bangunan yang tersisa berdiri di bagian selatan lingkungan tersebut setelah Israel menyetujui rencana untuk menduduki Gaza sekitar awal bulan ini.

Tentara Israel menggunakan alat berat konstruksi bersama robot yang dilengkapi bom, meledakkan tujuh lokasi setiap hari, serta menggunakan drone quadcopter untuk menjatuhkan bahan peledak di atap rumah, kata Bassal.

Senjata-senjata tersebut telah memperburuk skala kehancuran di wilayah tersebut, tambahnya.

Penghancuran sistematis ini telah memaksa 80 persen penduduk Al Zeitoun untuk bermigrasi ke wilayah barat atau utara Kota Gaza, kata Bassal.

Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pada 8 Agustus untuk menduduki Kota Gaza.

Direkomendasikan

Rencana tersebut melibatkan pemindahan sekitar satu juta warga Palestina ke arah selatan, mengepung kota, dan mendudukinya setelah serangan intensif.

Israel telah membunuh hampir 63.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023.

Perang ini telah menghancurkan wilayah tersebut, yang kini menghadapi kelaparan akibat blokade yang diberlakukan oleh Israel.

Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us