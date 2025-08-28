Israel telah menghancurkan lebih dari 1.500 rumah di lingkungan Al Zeitoun, Kota Gaza, sejak meluncurkan operasi darat awal bulan ini, menurut Pertahanan Sipil Palestina.

Mahmoud Bassal, juru bicara lembaga tersebut, mengatakan bahwa tidak ada bangunan yang tersisa berdiri di bagian selatan lingkungan tersebut setelah Israel menyetujui rencana untuk menduduki Gaza sekitar awal bulan ini.

Tentara Israel menggunakan alat berat konstruksi bersama robot yang dilengkapi bom, meledakkan tujuh lokasi setiap hari, serta menggunakan drone quadcopter untuk menjatuhkan bahan peledak di atap rumah, kata Bassal.

Senjata-senjata tersebut telah memperburuk skala kehancuran di wilayah tersebut, tambahnya.

Penghancuran sistematis ini telah memaksa 80 persen penduduk Al Zeitoun untuk bermigrasi ke wilayah barat atau utara Kota Gaza, kata Bassal.

Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pada 8 Agustus untuk menduduki Kota Gaza.