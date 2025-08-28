PERANG GAZA
2 menit membaca
Trump mengadakan pertemuan di Gedung Putih terkait perang Israel di Gaza
Utusan khusus AS, Witkoff, telah menggambarkan pertemuan tersebut sebagai komprehensif dan kuat.
Trump mengadakan pertemuan di Gedung Putih terkait perang Israel di Gaza
Utusan khusus AS, Witkoff, menyebut pertemuan tersebut komprehensif dan menyeluruh. / AP
28 Agustus 2025

Presiden AS Donald Trump memimpin rapat kebijakan terkait perang Israel di Gaza dengan masukan dari mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan mantan utusan Timur Tengah Trump, Jared Kushner, menurut seorang pejabat senior Gedung Putih.

Trump, pejabat tinggi Gedung Putih, Blair, dan Kushner membahas berbagai aspek isu Gaza, termasuk peningkatan pengiriman bantuan makanan, krisis sandera, rencana pasca-perang, dan lainnya, kata pejabat tersebut kepada Reuters pada hari Rabu.

Pejabat itu menggambarkan sesi tersebut sebagai "hanya rapat kebijakan", jenis yang sering diadakan oleh Trump dan timnya.

Utusan khusus AS Steve Witkoff memberikan gambaran tentang rapat tersebut dalam penampilannya di Fox News pada hari Selasa.

"Ini adalah rencana yang sangat komprehensif yang kami susun untuk hari berikutnya di Gaza, dan banyak orang akan melihat betapa kuatnya rencana ini dan betapa tulusnya niatnya, serta mencerminkan motif kemanusiaan Presiden Trump di sini," kata Witkoff.

Trump telah berjanji untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dengan cepat selama kampanye presiden tahun lalu, tetapi resolusi masih sulit dicapai tujuh bulan memasuki masa jabatan keduanya.

Direkomendasikan

Kelaparan di Gaza

Masa jabatan Trump dimulai dengan gencatan senjata yang berlangsung selama dua bulan, hingga serangan Israel menewaskan sekitar 400 warga Palestina pada 18 Maret.

Setidaknya 62.895 warga Palestina telah tewas dalam genosida Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Kelaparan yang diberlakukan oleh Israel telah menyebabkan kematian 313 warga Palestina, termasuk 119 anak-anak.

Sementara itu, pasukan pendudukan Israel telah membunuh 2.158 warga Palestina yang kelaparan saat mereka mengantri untuk mendapatkan makanan sejak 27 Mei. PBB telah menyatakan adanya kelaparan di Kota Gaza.

Baru-baru ini, gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan di Gaza, termasuk anak-anak, telah mengejutkan dunia dan memicu kritik terhadap Israel atas kondisi yang semakin memburuk.

“Presiden Trump telah dengan jelas menyatakan bahwa ia ingin perang berakhir, dan ia menginginkan perdamaian dan kemakmuran untuk semua orang di kawasan ini. Gedung Putih tidak memiliki informasi tambahan untuk dibagikan tentang rapat tersebut saat ini,” kata seorang pejabat Gedung Putih lainnya.

SUMBER:Reuters
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us