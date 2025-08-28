Presiden AS Donald Trump memimpin rapat kebijakan terkait perang Israel di Gaza dengan masukan dari mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan mantan utusan Timur Tengah Trump, Jared Kushner, menurut seorang pejabat senior Gedung Putih.

Trump, pejabat tinggi Gedung Putih, Blair, dan Kushner membahas berbagai aspek isu Gaza, termasuk peningkatan pengiriman bantuan makanan, krisis sandera, rencana pasca-perang, dan lainnya, kata pejabat tersebut kepada Reuters pada hari Rabu.

Pejabat itu menggambarkan sesi tersebut sebagai "hanya rapat kebijakan", jenis yang sering diadakan oleh Trump dan timnya.

Utusan khusus AS Steve Witkoff memberikan gambaran tentang rapat tersebut dalam penampilannya di Fox News pada hari Selasa.

"Ini adalah rencana yang sangat komprehensif yang kami susun untuk hari berikutnya di Gaza, dan banyak orang akan melihat betapa kuatnya rencana ini dan betapa tulusnya niatnya, serta mencerminkan motif kemanusiaan Presiden Trump di sini," kata Witkoff.

Trump telah berjanji untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dengan cepat selama kampanye presiden tahun lalu, tetapi resolusi masih sulit dicapai tujuh bulan memasuki masa jabatan keduanya.