Presiden AS Donald Trump memimpin rapat kebijakan terkait perang Israel di Gaza dengan masukan dari mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan mantan utusan Timur Tengah Trump, Jared Kushner, menurut seorang pejabat senior Gedung Putih.
Trump, pejabat tinggi Gedung Putih, Blair, dan Kushner membahas berbagai aspek isu Gaza, termasuk peningkatan pengiriman bantuan makanan, krisis sandera, rencana pasca-perang, dan lainnya, kata pejabat tersebut kepada Reuters pada hari Rabu.
Pejabat itu menggambarkan sesi tersebut sebagai "hanya rapat kebijakan", jenis yang sering diadakan oleh Trump dan timnya.
Utusan khusus AS Steve Witkoff memberikan gambaran tentang rapat tersebut dalam penampilannya di Fox News pada hari Selasa.
"Ini adalah rencana yang sangat komprehensif yang kami susun untuk hari berikutnya di Gaza, dan banyak orang akan melihat betapa kuatnya rencana ini dan betapa tulusnya niatnya, serta mencerminkan motif kemanusiaan Presiden Trump di sini," kata Witkoff.
Trump telah berjanji untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dengan cepat selama kampanye presiden tahun lalu, tetapi resolusi masih sulit dicapai tujuh bulan memasuki masa jabatan keduanya.
Kelaparan di Gaza
Masa jabatan Trump dimulai dengan gencatan senjata yang berlangsung selama dua bulan, hingga serangan Israel menewaskan sekitar 400 warga Palestina pada 18 Maret.
Setidaknya 62.895 warga Palestina telah tewas dalam genosida Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Kelaparan yang diberlakukan oleh Israel telah menyebabkan kematian 313 warga Palestina, termasuk 119 anak-anak.
Sementara itu, pasukan pendudukan Israel telah membunuh 2.158 warga Palestina yang kelaparan saat mereka mengantri untuk mendapatkan makanan sejak 27 Mei. PBB telah menyatakan adanya kelaparan di Kota Gaza.
Baru-baru ini, gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan di Gaza, termasuk anak-anak, telah mengejutkan dunia dan memicu kritik terhadap Israel atas kondisi yang semakin memburuk.
“Presiden Trump telah dengan jelas menyatakan bahwa ia ingin perang berakhir, dan ia menginginkan perdamaian dan kemakmuran untuk semua orang di kawasan ini. Gedung Putih tidak memiliki informasi tambahan untuk dibagikan tentang rapat tersebut saat ini,” kata seorang pejabat Gedung Putih lainnya.