Anak-anak di Gaza dipastikan akan melewatkan awal tahun ajaran baru, yang dimulai dalam beberapa hari, untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memperingatkan bahwa perang telah merampas hak seluruh generasi Palestina atas pendidikan.

“Pendidikan adalah hak dasar, dan tidak ada anak yang seharusnya kehilangan hak ini. Akses terhadap pendidikan harus dilindungi. Hal ini harus dipulihkan,” ujar juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan pada hari Rabu.

Ia menambahkan bahwa krisis ini “mengancam masa depan seluruh generasi anak-anak di Gaza,” sementara perluasan operasi militer terus meningkatkan risiko dari bahan peledak yang belum meledak.

Perang Israel terhadap pengetahuan

Perang brutal Israel terhadap Gaza telah menghancurkan sistem pendidikan di wilayah yang terkepung tersebut, dengan pasukan Israel merusak atau menghancurkan 95 persen infrastruktur pendidikan sejak perang dimulai.

Kerusakan ini telah membuat lebih dari 660.000 anak tidak dapat bersekolah—hampir seluruh populasi usia sekolah di Gaza, menurut PBB .

Banyak sekolah yang sebelumnya dikelola oleh PBB kini digunakan sebagai tempat penampungan bagi orang-orang yang mengungsi. Ironisnya, Israel bahkan menyerang tempat-tempat tersebut.

Sebuah laporan PBB menyebutkan bahwa pasukan Israel secara sistematis menghancurkan infrastruktur pendidikan di Gaza dan menggambarkan tindakan ini sebagai kemungkinan kejahatan perang.