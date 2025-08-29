Anak-anak di Gaza dipastikan akan melewatkan awal tahun ajaran baru, yang dimulai dalam beberapa hari, untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memperingatkan bahwa perang telah merampas hak seluruh generasi Palestina atas pendidikan.
“Pendidikan adalah hak dasar, dan tidak ada anak yang seharusnya kehilangan hak ini. Akses terhadap pendidikan harus dilindungi. Hal ini harus dipulihkan,” ujar juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan pada hari Rabu.
Ia menambahkan bahwa krisis ini “mengancam masa depan seluruh generasi anak-anak di Gaza,” sementara perluasan operasi militer terus meningkatkan risiko dari bahan peledak yang belum meledak.
Perang Israel terhadap pengetahuan
Perang brutal Israel terhadap Gaza telah menghancurkan sistem pendidikan di wilayah yang terkepung tersebut, dengan pasukan Israel merusak atau menghancurkan 95 persen infrastruktur pendidikan sejak perang dimulai.
Kerusakan ini telah membuat lebih dari 660.000 anak tidak dapat bersekolah—hampir seluruh populasi usia sekolah di Gaza, menurut PBB.
Banyak sekolah yang sebelumnya dikelola oleh PBB kini digunakan sebagai tempat penampungan bagi orang-orang yang mengungsi. Ironisnya, Israel bahkan menyerang tempat-tempat tersebut.
Sebuah laporan PBB menyebutkan bahwa pasukan Israel secara sistematis menghancurkan infrastruktur pendidikan di Gaza dan menggambarkan tindakan ini sebagai kemungkinan kejahatan perang.
“Kami melihat semakin banyak indikasi bahwa Israel sedang menjalankan kampanye terencana untuk menghapus kehidupan Palestina di Gaza,” kata Navi Pillay, Ketua Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina.
“Penargetan Israel terhadap kehidupan pendidikan, budaya, dan keagamaan rakyat Palestina akan merugikan generasi saat ini dan generasi mendatang, menghalangi hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.”
Tepi Barat yang diduduki
Krisis ini meluas hingga ke Tepi Barat yang diduduki, dengan sekolah-sekolah di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki juga berada dalam tekanan.
Menurut laporan PBB, serangan militer Israel yang terus berlangsung, pembatasan di pos pemeriksaan, pelecehan terhadap siswa, pembongkaran, dan kekerasan oleh pemukim telah mengganggu pendidikan lebih dari 806.000 anak Palestina di wilayah ini.
Israel telah membunuh hampir 63.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.