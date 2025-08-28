Perang Israel di Gaza sering kali diukur dari apa yang terlihat secara langsung: korban jiwa, infrastruktur yang hancur, dan gelombang pengungsian. Namun, konflik juga meninggalkan jejak lain yang kurang terlihat—jejak yang dapat membentuk biologi mereka yang mengalaminya.
Bagi warga Palestina, trauma akibat perang mungkin melampaui masa kini, berpotensi memengaruhi kesehatan dan susunan genetik generasi mendatang.
Kemajuan dalam bidang epigenetika dan ilmu saraf menunjukkan bahwa stres ekstrem, malnutrisi, dan paparan racun dapat meninggalkan jejak molekuler yang bertahan lama.
Hingga baru-baru ini, para ilmuwan jarang mempertimbangkan bahwa pengalaman semacam itu dapat diwariskan melalui generasi.
“Namun hari ini kita tahu, berkat perkembangan epigenetika dan ilmu saraf, bahwa pengalaman traumatis, malnutrisi, dan paparan racun—seperti yang terkait dengan perang—tidak hanya memengaruhi masa kini tetapi juga masa depan,” kata Busra Teke, seorang ahli neurogenetika, dalam wawancara dengan TRT World.
“Pengalaman-pengalaman ini menciptakan perbedaan yang dapat diamati pada generasi mendatang.”
Bagi anak-anak Palestina saat ini, menghadapi kelaparan ekstrem dan kekurangan dapat meninggalkan jejak epigenetik yang mengubah pola DNA, membawa bekas trauma ke masa depan.
Efek genetik dalam perang
Penelitian epigenetik menunjukkan bahwa perang dapat “menulis dirinya sendiri ke dalam tubuh,” mengkodekan kekerasan politik ke dalam memori biologis. Bagi warga Palestina, ini berarti masa depan di mana anak-anak mungkin mewarisi tidak hanya sejarah rakyat mereka tetapi juga luka fisiologisnya.
Teke menjelaskan bahwa trauma akibat perang di Palestina berbeda dari gangguan stres pasca-trauma (PTSD) pada umumnya. Tidak seperti trauma yang terjadi dan berakhir, warga Palestina telah hidup di bawah konflik yang terus-menerus selama lebih dari 75 tahun.
“Karena tidak ada tahap ‘pasca’, ini bukan PTSD. Ini adalah trauma yang tidak pernah berakhir, terus-menerus dialami kembali, dengan orang-orang hidup dalam keadaan waspada yang abadi,” katanya.
Hal ini mendorong para peneliti untuk memperkenalkan istilah yang disebut Continuous Traumatic Stress Disorder (CTSD) atau Gangguan Stres Traumatis Berkelanjutan, yang dianggap lebih berbahaya daripada PTSD karena ancamannya bersifat konstan dan tidak dapat diprediksi.
Stres kronis mencegah otak berfungsi secara normal, melelahkan tubuh, dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Secara psikologis, ini dapat menyebabkan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Secara biologis, stres berkepanjangan meningkatkan hormon stres, mengganggu sistem tubuh dan otak.
Bagi seorang anak Palestina saat ini, setidaknya tiga generasi sebelumnya telah mewariskan trauma, sementara anak tersebut terus mengalami trauma secara langsung. Baik trauma yang diwariskan maupun yang dialami secara pribadi terakumulasi, menempatkan generasi mendatang pada risiko yang lebih besar.
Dalam kasus PTSD biasa, anak-anak mungkin mewarisi gejala trauma tanpa mengalami trauma itu sendiri. Di Gaza, anak-anak Palestina mengalami trauma langsung dan yang diwariskan, beban ganda dengan konsekuensi jangka panjang yang parah.
Konsekuensi jangka panjang
Penelitian awal tentang transmisi epigenetik berfokus pada penyintas Holocaust. Teke mencatat bahwa hari ini, kita menyaksikan pola serupa pada populasi Palestina.
Saat ini, kejahatan perang serius sedang terjadi, dengan warga Palestina terpapar racun, logam berat, gas perang, dan radiasi yang menyebabkan kerusakan DNA dan penghapusan epigenetik. Secara khusus, penggunaan fosfor putih oleh Israel merupakan salah satu ancaman terbesar bagi masa kini dan masa depan.
“Fosfor putih bukan hanya senjata—ia membakar sel, DNA, dan identitas kolektif, dan akan dikenang dalam sejarah karena dampaknya yang menghancurkan,” kata Teke. “Sebagai senjata pembakar, ia memiliki efek akut dan jangka panjang, menjadi bukti bahwa perang dapat meninggalkan kerusakan lintas generasi.”
Ibu, ayah, dan anak-anak di Gaza mengalami trauma, malnutrisi, dan paparan racun secara bersamaan.
Ini berarti bahwa saat mereka menghadapi kondisi ini, sel-sel otak mereka merekam trauma ke dalam jalur saraf untuk diwariskan, dan sel reproduksi mereka (sperma dan sel telur) juga membawa perubahan epigenetik ini ke generasi berikutnya.
Akibatnya, generasi mendatang—meskipun mereka mungkin tidak pernah mengalami trauma secara langsung—akan tetap menunjukkan pola metilasi dan perubahan genetik yang berbeda seolah-olah mereka mengalaminya, tambah Teke.
Trauma sekunder tidak hanya memengaruhi mereka yang mengalami kekerasan secara langsung, tetapi juga mereka yang menyaksikannya.
Melalui sistem neuron cermin di otak, menyaksikan penderitaan, terutama pada anak-anak, dapat memicu stres dan respons biologis pada individu yang berempati.
“Trauma sekunder dapat menyebabkan gejala psikologis, kelelahan empati, dan bahkan perubahan biologis,” catat Teke. Dengan cara ini, memori kolektif menjadi terjalin dengan memori biologis.
Bahkan mereka yang percaya bahwa mereka tidak terpengaruh—atau yang menghindari melihat—dapat membawa jejaknya pada tingkat genetik.
Intervensi
Bagi warga Palestina, solusi tetap sulit dicapai di bawah kondisi kekerasan yang terus berlangsung dan infrastruktur medis yang terbatas. Namun, para ahli menunjukkan potensi area ketahanan. Ikatan keluarga yang kuat dan solidaritas kolektif dapat bertindak sebagai faktor pelindung.
“Epigenetika juga mengajarkan kita sesuatu yang penuh harapan: pengalaman hidup bukanlah takdir. Dengan intervensi yang tepat, modifikasi epigenetik dapat dibalik. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah dengan mengatakan bahwa warga Palestina akan menderita seumur hidup,” kata Teke.
Mendukung warga Palestina melalui solidaritas, memperkuat suara mereka, dan memberikan bantuan psikologis dapat mengurangi stres dan kadar kortisol, yang berpotensi mengurangi konsekuensi epigenetik jangka panjang.
“Bantuan terbesar yang bisa kita berikan adalah solidaritas dan memperkuat suara mereka. Secara psikologis dan neurologis, memberikan dukungan benar-benar dapat membuat perbedaan,” katanya.