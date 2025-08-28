Perang Israel di Gaza sering kali diukur dari apa yang terlihat secara langsung: korban jiwa, infrastruktur yang hancur, dan gelombang pengungsian. Namun, konflik juga meninggalkan jejak lain yang kurang terlihat—jejak yang dapat membentuk biologi mereka yang mengalaminya.

Bagi warga Palestina, trauma akibat perang mungkin melampaui masa kini, berpotensi memengaruhi kesehatan dan susunan genetik generasi mendatang.

Kemajuan dalam bidang epigenetika dan ilmu saraf menunjukkan bahwa stres ekstrem, malnutrisi, dan paparan racun dapat meninggalkan jejak molekuler yang bertahan lama.

Hingga baru-baru ini, para ilmuwan jarang mempertimbangkan bahwa pengalaman semacam itu dapat diwariskan melalui generasi.

“Namun hari ini kita tahu, berkat perkembangan epigenetika dan ilmu saraf, bahwa pengalaman traumatis, malnutrisi, dan paparan racun—seperti yang terkait dengan perang—tidak hanya memengaruhi masa kini tetapi juga masa depan,” kata Busra Teke, seorang ahli neurogenetika, dalam wawancara dengan TRT World.

“Pengalaman-pengalaman ini menciptakan perbedaan yang dapat diamati pada generasi mendatang.”

Bagi anak-anak Palestina saat ini, menghadapi kelaparan ekstrem dan kekurangan dapat meninggalkan jejak epigenetik yang mengubah pola DNA, membawa bekas trauma ke masa depan.

Efek genetik dalam perang

Penelitian epigenetik menunjukkan bahwa perang dapat “menulis dirinya sendiri ke dalam tubuh,” mengkodekan kekerasan politik ke dalam memori biologis. Bagi warga Palestina, ini berarti masa depan di mana anak-anak mungkin mewarisi tidak hanya sejarah rakyat mereka tetapi juga luka fisiologisnya.

Teke menjelaskan bahwa trauma akibat perang di Palestina berbeda dari gangguan stres pasca-trauma (PTSD) pada umumnya. Tidak seperti trauma yang terjadi dan berakhir, warga Palestina telah hidup di bawah konflik yang terus-menerus selama lebih dari 75 tahun.

“Karena tidak ada tahap ‘pasca’, ini bukan PTSD. Ini adalah trauma yang tidak pernah berakhir, terus-menerus dialami kembali, dengan orang-orang hidup dalam keadaan waspada yang abadi,” katanya.

Hal ini mendorong para peneliti untuk memperkenalkan istilah yang disebut Continuous Traumatic Stress Disorder (CTSD) atau Gangguan Stres Traumatis Berkelanjutan, yang dianggap lebih berbahaya daripada PTSD karena ancamannya bersifat konstan dan tidak dapat diprediksi.

Stres kronis mencegah otak berfungsi secara normal, melelahkan tubuh, dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Secara psikologis, ini dapat menyebabkan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Secara biologis, stres berkepanjangan meningkatkan hormon stres, mengganggu sistem tubuh dan otak.

Bagi seorang anak Palestina saat ini, setidaknya tiga generasi sebelumnya telah mewariskan trauma, sementara anak tersebut terus mengalami trauma secara langsung. Baik trauma yang diwariskan maupun yang dialami secara pribadi terakumulasi, menempatkan generasi mendatang pada risiko yang lebih besar.

Dalam kasus PTSD biasa, anak-anak mungkin mewarisi gejala trauma tanpa mengalami trauma itu sendiri. Di Gaza, anak-anak Palestina mengalami trauma langsung dan yang diwariskan, beban ganda dengan konsekuensi jangka panjang yang parah.