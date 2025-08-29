Microsoft kembali memecat dua karyawan yang berpartisipasi dalam aksi protes di area kantor perusahaan terhadap hubungan perusahaan dengan Israel, di tengah berlanjutnya genosida di Gaza.
Anna Hattle dan Riki Fameli menerima pesan suara yang memberi tahu mereka bahwa mereka telah dipecat, menurut pernyataan kelompok protes No Azure for Apartheid pada hari Rabu.
Kelompok tersebut menambahkan pada hari Kamis bahwa dua pekerja lainnya, Nisreen Jaradat dan Julius Shan, juga dipecat. Mereka termasuk di antara para demonstran yang baru-baru ini mendirikan tenda di kantor pusat Microsoft.
Microsoft menyatakan bahwa pemecatan tersebut dilakukan karena pelanggaran serius terhadap kebijakan perusahaan. Dalam pernyataan pada hari Kamis, perusahaan mengatakan bahwa demonstrasi di lokasi baru-baru ini telah "menimbulkan kekhawatiran keamanan yang signifikan."
No Azure for Apartheid, yang namanya merujuk pada perangkat lunak Azure milik Microsoft, menuntut agar perusahaan memutuskan hubungan dengan Israel dan membayar reparasi kepada rakyat Palestina.
"Kami berada di sini karena Microsoft terus menyediakan alat yang dibutuhkan Israel untuk melakukan genosida sambil mengelabui dan mengalihkan perhatian pekerjanya sendiri dari kenyataan ini," kata Hattle dalam sebuah pernyataan.
Hattle dan Fameli termasuk di antara tujuh demonstran yang ditangkap pada hari Selasa setelah menduduki kantor Presiden Microsoft, Brad Smith. Lima lainnya adalah mantan pekerja Microsoft dan orang-orang di luar perusahaan.
Perang zaman modern
Sebuah investigasi media gabungan yang diterbitkan bulan ini menemukan bahwa sebuah badan pengawasan militer Israel menggunakan perangkat lunak Azure milik Microsoft untuk menyimpan banyak rekaman panggilan telepon seluler yang dilakukan oleh warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki Israel dan Gaza yang terkepung.
Investigasi yang dilakukan oleh The Guardian, publikasi Israel-Palestina +972 Magazine, dan media berbahasa Ibrani Local Call, menyatakan bahwa Israel bergantung pada cloud Microsoft untuk pengawasan luas terhadap warga Palestina.
Sebagai tanggapan, Microsoft menyatakan bahwa mereka akan meminta firma hukum Covington & Burling LLP untuk melakukan tinjauan.
Pekerja Microsoft lainnya juga telah memprotes hubungan perusahaan dengan Israel.
Pada bulan April, pernyataan CEO AI Microsoft, Mustafa Suleyman, terganggu oleh seorang karyawan yang memprotes pro-Palestina selama perayaan ulang tahun ke-50 perusahaan teknologi tersebut atas hubungan perusahaan dengan Israel. Karyawan tersebut dan seorang karyawan lainnya yang juga memprotes kemudian dipecat.
Perusahaan dan institusi pendidikan telah menghadapi protes atas hubungan mereka dengan Israel karena krisis kemanusiaan di Gaza akibat serangan Israel semakin meningkat, dan gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan, termasuk anak-anak, telah memicu kemarahan global.
Israel telah membunuh hampir 63.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dalam serangannya di Gaza yang terkepung sejak Oktober 2023.
Serangan tersebut telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, sementara hampir seluruh penduduknya terpaksa mengungsi.