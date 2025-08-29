Microsoft kembali memecat dua karyawan yang berpartisipasi dalam aksi protes di area kantor perusahaan terhadap hubungan perusahaan dengan Israel, di tengah berlanjutnya genosida di Gaza.

Anna Hattle dan Riki Fameli menerima pesan suara yang memberi tahu mereka bahwa mereka telah dipecat, menurut pernyataan kelompok protes No Azure for Apartheid pada hari Rabu.

Kelompok tersebut menambahkan pada hari Kamis bahwa dua pekerja lainnya, Nisreen Jaradat dan Julius Shan, juga dipecat. Mereka termasuk di antara para demonstran yang baru-baru ini mendirikan tenda di kantor pusat Microsoft.

Microsoft menyatakan bahwa pemecatan tersebut dilakukan karena pelanggaran serius terhadap kebijakan perusahaan. Dalam pernyataan pada hari Kamis, perusahaan mengatakan bahwa demonstrasi di lokasi baru-baru ini telah "menimbulkan kekhawatiran keamanan yang signifikan."

No Azure for Apartheid, yang namanya merujuk pada perangkat lunak Azure milik Microsoft, menuntut agar perusahaan memutuskan hubungan dengan Israel dan membayar reparasi kepada rakyat Palestina.

"Kami berada di sini karena Microsoft terus menyediakan alat yang dibutuhkan Israel untuk melakukan genosida sambil mengelabui dan mengalihkan perhatian pekerjanya sendiri dari kenyataan ini," kata Hattle dalam sebuah pernyataan.

Hattle dan Fameli termasuk di antara tujuh demonstran yang ditangkap pada hari Selasa setelah menduduki kantor Presiden Microsoft, Brad Smith. Lima lainnya adalah mantan pekerja Microsoft dan orang-orang di luar perusahaan.

