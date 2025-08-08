Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai “salah satu tempat yang cocok” untuk pertemuan mendatang dengan Presiden AS Donald Trump.

“Kami memiliki banyak teman yang siap membantu kami mengatur acara semacam ini. Salah satu teman kami adalah presiden Uni Emirat Arab,” kata Putin kepada wartawan di Kremlin setelah bertemu dengan pemimpin Emirat, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, yang tiba di Moskow dalam kunjungan resmi pada hari Kamis.

“Saya pikir kami akan memutuskan, tetapi ini akan menjadi salah satu lokasi yang cocok, cukup cocok,” ujar Putin, menambahkan bahwa baik Moskow maupun Washington telah menunjukkan minat pada pertemuan semacam itu, dengan siapa yang menginisiasi dianggap “tidak lagi penting.”

Terkait pertemuan trilateral yang juga dapat melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Putin mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan pertemuan semacam itu tetapi menegaskan kembali perlunya menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pembicaraan tersebut.

Pihak berwenang AS belum memberikan komentar langsung atas pernyataan Putin.

Pernyataan Putin muncul hanya beberapa jam setelah penasihat Kremlin Yuri Ushakov mengumumkan bahwa Moskow dan Washington telah mencapai kesepakatan prinsip untuk mengadakan pertemuan antara Putin dan Trump “dalam beberapa hari mendatang.”