Putin kemungkinan akan bertemu dengan Trump di UEA, namun menolak bertemu Zelenskyy saat ini
Presiden Rusia Putin mengatakan bahwa "kondisi" untuk pertemuan potensial dengan Presiden Ukraina Zelenskyy belum terpenuhi, beberapa jam setelah pemimpin Ukraina itu mengulangi panggilan untuk melakukan pembicaraan langsung.
Rusia UEA / AP
19 jam yang lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai “salah satu tempat yang cocok” untuk pertemuan mendatang dengan Presiden AS Donald Trump.

“Kami memiliki banyak teman yang siap membantu kami mengatur acara semacam ini. Salah satu teman kami adalah presiden Uni Emirat Arab,” kata Putin kepada wartawan di Kremlin setelah bertemu dengan pemimpin Emirat, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, yang tiba di Moskow dalam kunjungan resmi pada hari Kamis.

“Saya pikir kami akan memutuskan, tetapi ini akan menjadi salah satu lokasi yang cocok, cukup cocok,” ujar Putin, menambahkan bahwa baik Moskow maupun Washington telah menunjukkan minat pada pertemuan semacam itu, dengan siapa yang menginisiasi dianggap “tidak lagi penting.”

Terkait pertemuan trilateral yang juga dapat melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Putin mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan pertemuan semacam itu tetapi menegaskan kembali perlunya menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pembicaraan tersebut.

Pihak berwenang AS belum memberikan komentar langsung atas pernyataan Putin.

Pernyataan Putin muncul hanya beberapa jam setelah penasihat Kremlin Yuri Ushakov mengumumkan bahwa Moskow dan Washington telah mencapai kesepakatan prinsip untuk mengadakan pertemuan antara Putin dan Trump “dalam beberapa hari mendatang.”

Tidak ada pertemuan dengan Zelenskyy

Sementara itu, Presiden Putin juga mengatakan bahwa “kondisi” untuk kemungkinan pertemuan dengan Volodymyr Zelenskyy belum terpenuhi, beberapa jam setelah pemimpin Ukraina tersebut kembali menyerukan pembicaraan langsung.

“Saya secara umum tidak keberatan; itu mungkin, tetapi kondisi tertentu harus diciptakan untuk ini. Namun sayangnya, kita masih jauh dari menciptakan kondisi semacam itu,” kata Putin kepada wartawan di Kremlin.

Putin mengatakan pada bulan Juni bahwa dia siap bertemu dengan Zelenskyy, tetapi hanya selama “fase akhir” dari negosiasi untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

KTT Trump-Putin akan menjadi pertemuan pertama antara presiden AS dan Rusia yang sedang menjabat sejak Joe Biden bertemu Putin di Jenewa pada Juni 2021.

Pertemuan ini berlangsung saat Partai Republik berupaya mengakhiri serangan militer Rusia di Ukraina.

SUMBER:AFP
