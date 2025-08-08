Pakistan telah menangguhkan layanan data ponsel selama tiga minggu di provinsi Balochistan, wilayah barat daya negara itu, dalam upaya untuk memblokir komunikasi di antara para teroris yang bertanggung jawab atas peningkatan serangan baru-baru ini, menurut seorang pejabat dan pemerintah setempat.

"Layanan ini ditangguhkan karena mereka (kelompok separatis) menggunakannya untuk koordinasi dan berbagi informasi," kata Shahid Rind, juru bicara pemerintah provinsi, pada hari Jumat.

Dalam sebuah perintah pada hari Rabu, pemerintah menyatakan bahwa layanan tersebut akan ditangguhkan hingga akhir bulan karena situasi keamanan dan ketertiban di provinsi tersebut.

Pejabat menyebutkan bahwa terdapat 8,5 juta pelanggan ponsel di Balochistan, provinsi terbesar di Pakistan berdasarkan luas wilayah, yang berbatasan dengan Afghanistan dan Iran. Namun, wilayah ini jarang penduduknya, dengan hanya 15 juta jiwa dari total populasi nasional sebanyak 240 juta.

Kelompok separatis yang menuntut bagian keuntungan lebih besar dari sumber daya provinsi tersebut telah meningkatkan serangan dalam beberapa bulan terakhir, terutama terhadap militer Pakistan, yang telah meluncurkan operasi berbasis intelijen untuk melawan mereka.

Berita ini muncul setelah Pakistan melarang perjalanan darat ke Iran pada akhir bulan lalu, dengan alasan ancaman keamanan.

Pemberontakan bertahun-tahun