Kapal perang Jepang berlabuh di ibu kota Selandia Baru pada Jumat untuk pertama kalinya dalam hampir 90 tahun, di tengah upaya Tokyo memperdalam hubungan strategisnya di kawasan Samudra Pasifik bagian selatan.

Dua kapal perusak yang membawa lebih dari 500 awak berlayar memasuki Pelabuhan Wellington, didampingi oleh kapal Angkatan Laut Selandia Baru, HMNZS Canterbury.

JS Ise dan JS Suzunami merupakan bagian dari penempatan Indo-Pasifik dan tiba dari Sydney, tempat militer Jepang bulan ini ambil bagian dalam latihan perang bersama Selandia Baru, Australia, dan negara-negara lain.

Kunjungan ke Wellington ini bersifat seremonial, namun dilakukan di saat Jepang—yang satu-satunya sekutu perjanjiannya adalah Amerika Serikat—semakin gencar membangun kerja sama militer bilateral di tengah ketegangan regional yang terus berlangsung.

“Pasukan pertahanan kami tengah mengembangkan kerja sama, tidak hanya dengan Selandia Baru dan Australia, tetapi juga dengan banyak negara Kepulauan Pasifik,” kata duta besar Jepang untuk Wellington, Makoto Osawa, kepada wartawan pada Jumat.

“Tujuan utama kami adalah mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

Pernyataan sang duta besar disampaikan menyusul pengumuman pemerintah Australia pada Selasa bahwa perusahaan Jepang Mitsubishi Heavy Industries telah memenangkan kontrak untuk membangun kapal perang Australia, mengalahkan perusahaan asal Jerman.