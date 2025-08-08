Ketika seorang perempuan Muslim dibunuh di Eropa, jarang sekali kasusnya menjadi berita utama. Misalnya, saya mengetahui kasus pembunuhan Rahma Ayad, seorang perawat asal Aljazair berusia 26 tahun yang tinggal dan bekerja di Jerman, bukan dari media arus utama, melainkan dari akun Instagram advokasi sosial. Pada pagi hari 4 Juli, Ayad ditikam hingga tewas oleh seorang pria Jerman yang tinggal satu gedung dengannya.

Ketika saya mencoba mencari informasi lebih lanjut, hanya TRT World dan beberapa media pan-Arab lain yang meliput kejahatan mengerikan ini. Meski kejahatannya berat, media arus utama Eropa sebagian besar mengabaikannya.

Banyak warga Arab dan Muslim yang tinggal di Eropa kini memantau dengan seksama apa langkah yang akan diambil oleh otoritas Jerman.

Akankah mereka secara terbuka mengakui bahwa pembunuhan ini bermotif rasial dan agama? Keluarga Ayad menyatakan bahwa tersangka pria berusia 31 tahun itu telah melecehkan Ayad sebelum pembunuhannya, termasuk dengan kata-kata bernada kebencian terhadap hijab dan asal-usul Arabnya.

Seperti yang sering terjadi ketika pria kulit putih melakukan pembunuhan, akankah media Barat kembali mengaitkan aksi pelaku dengan gangguan mental? Sebuah studi di AS pada 2018 menunjukkan bahwa 95 persen pelaku penembakan massal berkulit putih cenderung digambarkan secara simpatik dan disebut memiliki gangguan mental, dibandingkan dengan pelaku berkulit hitam. Seorang peserta aksi protes di dekat rumah Ayad mengatakan kepada Al Araby TV: “Kalau pelakunya Muslim dan korbannya orang Jerman, ini pasti sudah jadi berita utama di mana-mana.”

Faktanya, Jerman memiliki masalah serius dengan Islamofobia — dan ini sudah merenggut nyawa perempuan Muslim yang mengenakan hijab seperti Rahma Ayad. CLAIM, sebuah aliansi pemantau kejahatan kebencian anti-Muslim di Jerman, baru-baru ini melaporkan peningkatan insiden sebesar 60 persen, dengan rata-rata delapan kejadian setiap hari sepanjang 2024.

Bukan yang pertama

Ini bukan kali pertama seorang perempuan Muslim dibunuh di Jerman karena mengenakan hijab.

Pada 2009, Marwa El-Sherbini, perempuan Mesir berusia 31 tahun, ditikam hingga tewas di dalam ruang sidang Jerman oleh pria yang sedang ia tuntut karena menghina agamanya dan hijabnya. Di Mesir, ia dikenang sebagai “martir hijab”. Kasus ini memicu kemarahan di seluruh dunia Arab dan komunitas Muslim global karena diamnya media Eropa.

Sejak penembakan brutal oleh kelompok sayap kanan di dua bar shisha di Hanau pada 2020, yang menewaskan sembilan Muslim, insiden kebencian terhadap Muslim di Jerman terus meningkat. Pada 2022, CLAIM mencatat 898 insiden semacam itu — naik dari 732 yang dilaporkan Kementerian Dalam Negeri Jerman pada 2021. Angka ini hampir dua kali lipat menjadi 1.926 pada 2023 dan melonjak ke 3.080 pada 2024. Lonjakan tajam ini, terutama antara 2022 hingga 2024, dikaitkan dengan peristiwa 7 Oktober 2023.

Tren peningkatan ini juga sejalan dengan menguatnya partai politik sayap kanan seperti AfD, partai terbesar kedua di Jerman, yang secara terbuka menyatakan bahwa Islam adalah sesuatu yang asing di Jerman dan bahwa hijab serta niqab tidak memiliki tempat di negara itu.

Pada akhir 2023, mantan Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, mengakui bahwa negaranya memiliki masalah dengan Islamofobia, dan menyebut bahwa satu dari dua orang di Jerman menyetujui pernyataan anti-Muslim.

Muslim Jerman mengatakan bahwa Islamofobia adalah bagian dari keseharian, dan para politisi secara terbuka menyuarakan pandangan anti-Muslim, baik di parlemen negara bagian maupun di Bundestag.

Pelaku utama penyebaran narasi ini adalah para anggota parlemen dari sayap kanan Jerman, seperti Wakil Ketua AfD sekaligus anggota Bundestag, Beatrix von Storch, yang pernah menyebut imigran Muslim sebagai “gerombolan pria barbar dan pemerkosa massal.”