Penggugat, University of Maryland Students for Justice in Palestine (UMD SJP), diwakili oleh kelompok hak sipil Palestine Legal dan Council on American-Islamic Relations (CAIR). Gugatan ini diajukan setelah UMD berupaya membatalkan vigil yang diselenggarakan oleh UMD SJP, dengan alasan ancaman yang diterima administrasi dari Zionis dan KKK sebagai pembenaran penekanan tersebut.

Menurut Palestine Legal, penyelesaian ini merupakan “denda finansial tertinggi yang pernah dijatuhkan pada universitas AS karena melanggar hak kebebasan berbicara mahasiswa pro-Palestina.” Daniela Colombi, salah satu penyelenggara utama UMD SJP, berkomentar: “Kemenangan hukum ini menegaskan kembali hak kami yang dilindungi untuk melakukan protes dan bersuara menentang genosida AS-Israel terhadap rakyat Palestina — dan kami akan terus menggunakan hak tersebut.” Dia juga menambahkan, “setiap dolar dari denda $100.000 yang dikenakan pada UMD karena melarang vigil kami untuk Gaza akan digunakan untuk mengorganisir perjuangan menuju Palestina merdeka dan pembebasan kolektif.”