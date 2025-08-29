Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali menyerukan akses kemanusiaan yang lebih besar di Gaza, saat wilayah Palestina tersebut menghadapi eskalasi mematikan Israel berikutnya.

Berbicara pada hari Kamis menjelang pertemuan Dewan Keamanan di New York, Guterres menyatakan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil, memfasilitasi akses kemanusiaan yang jauh lebih besar, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pembongkaran sistematis terhadap sistem yang menyediakan makanan, air, dan layanan kesehatan, menurut Guterres, “merupakan hasil dari keputusan yang disengaja yang menentang nilai-nilai dasar kemanusiaan.”

Deklarasi kelaparan ini telah meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel, yang sejak 7 Oktober 2023 telah melancarkan perang yang mematikan terhadap Gaza. Israel kini menyatakan rencananya untuk merebut Kota Gaza, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih belum menyetujui proposal gencatan senjata yang telah diterima oleh Hamas.

Badan pemantau kelaparan global, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), telah menyatakan adanya kelaparan di Gaza. Namun, Israel menolak deklarasi tersebut dan pada hari Rabu meminta IPC untuk secara resmi mencabut penilaiannya.

Kelompok-kelompok bantuan menyatakan bahwa makanan dan pasokan lain yang diizinkan Israel masuk ke Gaza tidak mencukupi setelah 22 bulan konflik, blokade bantuan awal tahun ini, dan runtuhnya produksi pangan di Gaza.