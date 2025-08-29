Saya telah hidup melewati banyak perang di Gaza, sejak masa kecil hingga hari ini. Dulu, perang seperti tamu tak diundang yang datang dan pergi, meninggalkan banyak luka.

Waktu menyembuhkan sebagian dari luka itu, sementara yang lain tetap menyakitkan dan tak terhapuskan. Dalam setiap perang, saya hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan keterkejutan: takut itu sendiri, takut untuk orang tua dan saudara, serta takut untuk kerabat dekat dan teman-teman.

Namun situasi berubah drastis pada 2017 ketika saya pertama kali menjadi seorang ayah. Ketakutan itu tidak lagi duduk diam di dalam diri saya; ia menjadi melahap segalanya. Hari ini, sebagai ayah dari tiga anak, saya membawa ketakutan itu berlipat ganda, karena anak-anak saya melihat saya sebagai pelindung, yakin bahwa saya bisa melindungi mereka dari teror yang baru mulai mereka pahami.

Dalam momen-momen ini, menjadi kewajiban saya untuk menjawab pertanyaan besar yang mereka ajukan. Mereka mulai sadar akan persoalan kompleks yang ditimbulkan oleh perang: pertanyaan tentang hidup dan mati, bahaya dan keselamatan, bertahan atau pergi, mengingat atau melupakan.

Mereka mendapati diri mereka tiba-tiba dikelilingi oleh suara dan gambar yang menakutkan, terjebak di sudut tanpa jalan keluar, tak berdaya menghentikan apa yang sedang terjadi.

Ayah, filsafat, dan perang

Berabad-abad lalu, penyair dan filsuf buta asal Suriah Abu al-Alaa’ al-Ma’arri (973–1057) bergulat dengan dilema moral yang kini terasa begitu dekat bagi saya: haruskah kita membawa anak ke dunia yang penuh kekejaman dan kekerasan?

Al-Ma’arri kehilangan penglihatannya sejak kecil dan menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pengasingan di kota asalnya, al-Ma’arra. Seorang pemikir radikal, yang dikagumi sekaligus kontroversial, ia menolak banyak konvensi pada masanya, mempertanyakan agama, tradisi, bahkan tindakan memiliki keturunan. Pada batu nisannya, ia meminta agar kata-kata ini terukir: “Ini adalah dosa ayahku terhadapku, dan aku tidak akan melakukannya terhadap siapa pun.”

Baginya, memiliki anak bukanlah hadiah melainkan kekejaman, sebuah vonis tak perlu yang menjatuhkan jiwa-jiwa baru pada kehidupan penuh penderitaan.

Ia berpendapat bahwa kasih sayang sejati terletak pada menolak menghadirkan lebih banyak kehidupan ke dunia yang tenggelam dalam keburukan dan kebiadaban. Sepintas kata-katanya terdengar suram, bahkan egois. Namun ada juga kejelasan moral yang tajam di dalamnya, sebuah intuisi tentang dunia yang semakin meluncur menuju kehancuran.

Pandangan Al-Ma’arri benar-benar bertolak belakang dengan gagasan tradisional tentang ayah: ayah sebagai perisai, pelindung, dan penjaga, sumber rasa aman dan tempat berlindung.

Selama bertahun-tahun, saya menyimpan kata-katanya dalam pikiran dengan campuran rasa hormat dan ngeri.

Sebagai seseorang yang mencintai anak-anak, saya dulu, dan masih, terpesona dengan gagasan tentang keluarga. Namun saya berpikir bahwa tidak memiliki keluarga di tempat yang begitu brutal bisa jadi adalah keputusan yang lebih penuh kasih.

Namun demikian, mungkin karena naluri yang sama, saya justru terbawa untuk membentuk keluarga dan memiliki anak. Ini adalah pengalaman penuh sukacita—tetapi juga mahal.

Dan akhirnya, setelah beberapa tahun menikah, saya menjadi ayah dari tiga anak. Sebisa mungkin, saya berusaha menjadi ayah yang mewujudkan semua peran yang dikaitkan dengan ayah. Hal itu tampak mungkin dan bermanfaat, sampai perang datang, ketika semua konsep tentang ayah yang saya miliki hancur berkeping-keping.

Perang telah mendefinisikan ulang ayah bagi saya dan anak-anak saya, sepenuhnya mencabut tugas-tugas tradisionalnya dan meninggalkan kami dengan makna baru yang aneh dan pahit.

Mengalami ayah di masa perang

Sebulan setelah perang pecah, kami menghadapi gelombang pengeboman paling keras di dekat rumah kami di Hamad City, Khan Younis. Malam itu adalah ujian kejam pertama tentang ayah dalam pandangan anak-anak saya.

Pengeboman dimulai tiba-tiba setelah tengah malam, ketika puluhan ledakan berturut-turut menerangi kota dengan cahaya merah kekuningan. Suaranya mengguncang dinding apartemen dan menyebarkan ketakutan ke dalam hati kami. Kami berlindung di lorong sempit rumah kami, sepenuhnya diliputi rasa takut.

Putra sulung saya, Baraa yang berusia delapan tahun, gemetar, dengan tubuh bergetar dan bibir membiru. Ia memeluk saya erat sementara tubuhnya semakin dingin. Itu bukan hanya ketakutan sesaat, melainkan kehancuran total dari seorang anak kecil yang hanya pernah mengenal ketenangan rumah kami dan suara saya.

Namun saya tak mampu menenangkannya, atau bahkan mengatasi ketakutan saya sendiri untuk dirinya. Saya mencoba meyakinkannya bahwa kami aman, bahwa bom tidak sedekat kelihatannya. Tapi bagaimana ia bisa percaya jika dinding bergetar, ketika bau bahan peledak memenuhi udara, ketika ia bisa melihat cahaya ledakan terpantul di mata saya yang ketakutan, dan merasakan saya gemetar sama seperti dirinya?

Saya merasa seperti seseorang yang mencoba meyakinkan api bahwa air tak akan memadamkannya. Namun saya khawatir ia akan mati karena rasa takut semata. Jadi saya berkata kepadanya: “Dalam beberapa jam, matahari akan terbit, dan begitu itu terjadi, kita akan meninggalkan apartemen dan pergi ke tempat yang lebih aman.” Baraa mulai memohon agar matahari segera terbit lebih cepat.

Saat fajar, Baraa mengingatkan saya bahwa kami harus meninggalkan apartemen dan ia ingin pergi ke tempat lain.

Ketika ia mendesak matahari untuk segera terbit, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya salah, ceroboh, dan egois karena memiliki anak di sini, di bagian dunia yang telah divonis mati.

Dan betapa tak berdayanya saya tampak sekarang: tak mampu meyakinkannya bahwa saya adalah ayah yang bisa melindunginya dari kematian, tak mampu menjelaskan realitas rumit yang harus ia alami di usia begitu muda. Betapa berdosanya, dosa yang tak terampuni.

Malam itu meninggalkan retakan pertama yang dalam pada citranya tentang saya sebagai pelindung. Dan itu menghancurkan pemahaman saya sendiri tentang apa artinya menjadi ayah.

Untuk memperbaiki citra yang retak itu, meski sedikit, saya memutuskan kami harus melarikan diri sebelum bom semakin dekat, sebelum anak-anak saya mengalami malam mengerikan lainnya seperti ini. Saya mengambil keputusan ini bukan karena saya percaya bisa membuat mereka aman, tetapi karena saya perlu menebus rasa bersalah yang tak tertahankan karena membawa mereka ke dalam penderitaan ini.

Saya tidak bisa menjamin keputusan ini akan berhasil. Namun ini adalah cara saya melarikan diri dari rasa bersalah ketika saya menatap mata anak-anak saya, dan ketakutan yang melanda mereka, ketika mereka menyadari betapa tak berdayanya saya untuk melindungi mereka.

Maka dimulailah serangkaian pengungsian awal, di mana kami melarikan diri dari ketakutan yang mungkin dialami anak-anak, menuju tempat yang saya kira lebih aman.

Roti lebih penting dari buku

Gelombang kelaparan nyata pertama di Gaza dimulai pada November 2023. Tepung menghilang dari pasar, toko roti menutup pintu mereka, dan makanan dijarah dari gudang UNRWA yang menyimpan berton-ton karung tepung.

Ketika akhirnya saya berhasil membeli satu karung tepung curian dengan harga yang sangat mahal, rasanya seperti menemukan harta karun.