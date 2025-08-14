Beijing menyatakan bahwa pihaknya telah mengusir kapal perang AS dari "perairan teritorial China" di Laut China Selatan yang disengketakan.

Kapal perusak USS Higgins secara ilegal memasuki perairan teritorial Pulau Huangyan tanpa izin dari pemerintah China, kata Kapten Senior He Tiecheng, juru bicara Angkatan Laut Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Pulau Huangyan juga dikenal sebagai Scarborough Shoal atau Bajo de Masinloc.

He menyatakan bahwa Angkatan Laut PLA mengerahkan pasukan untuk melacak, memantau, memperingatkan, dan mengusir kapal perusak tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan.

"Tindakan militer AS secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan China, merusak perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, serta melanggar hukum internasional dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional," katanya.

Ia menambahkan bahwa pasukan angkatan laut Komando Teater Selatan PLA tetap waspada setiap saat, dengan tegas mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional, serta perdamaian dan stabilitas regional.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan bahwa mereka mendeteksi 14 pesawat PLA dan enam kapal angkatan laut di sekitar pulau tersebut pada hari Rabu.

Secara terpisah, Penjaga Pantai Filipina (PCG) menyatakan pada hari Rabu bahwa sebuah pesawat China mencegat salah satu pesawat mereka yang sedang berpatroli di atas Pulau Huangyan, dua hari setelah dua kapal China bertabrakan di dekat pulau tersebut.