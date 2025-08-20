Indonesia dan Jerman membahas penguatan hubungan strategis sebagai implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–Uni Eropa (CEPA), yang ditargetkan selesai pada 2026. Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dan Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, di Jakarta, pada Rabu.

Sugiono menyampaikan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program prioritas nasional berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, serta penguatan sektor ekonomi. “Jerman adalah mitra dagang dan investor utama Indonesia di Eropa,” jelasnya. Pada tahun 2024, total perdagangan antara kedua negara mencapai $6,15 miliar, sementara investasi Jerman di Indonesia sebesar $343 juta.

Dalam konferensi pers bersama, kedua menteri menekankan pentingnya percepatan penyelesaian CEPA Indonesia–UE. Sugiono menyebut perjanjian ini akan membuka lebih banyak peluang kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, serta menyatakan kesiapan Indonesia untuk meningkatkan investasi bersama melalui platform DANANTARA . Di sisi lain, Wadephul menyebut CEPA sebagai proyek kunci yang dapat menjadi model kerja sama bagi kawasan lain di masa depan.

Wadephul juga menyoroti peluang di sektor energi terbarukan sebagai bagian dari kolaborasi ekonomi. Jerman saat ini telah menjadi mitra dalam inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP), bersama Jepang dan negara-negara maju lainnya. “Kami telah menyumbang €1,6 miliar(sekitar $1,86 miliar) untuk mendukung transisi energi yang adil dan cepat di Indonesia,” ujarnya.

Kerja sama sosial-diplomatik