Anak muda yang menggunakan rokok elektrik lebih mungkin untuk mulai merokok dan menghadapi risiko kesehatan yang lebih luas, menurut tinjauan besar oleh peneliti dari University of York dan London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Studi ini, yang digambarkan sebagai “tinjauan dari berbagai tinjauan,” menemukan bukti konsisten yang menghubungkan vaping dengan kebiasaan merokok di kemudian hari, serta kemungkinan kaitan dengan asma, batuk, iritasi saluran pernapasan, masalah kesehatan mental, dan penggunaan zat adiktif lainnya.

Meskipun para peneliti menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menetapkan hubungan sebab-akibat, mereka mencatat bahwa bukti yang ada mendukung kebijakan pencegahan, termasuk pembatasan yang lebih ketat terhadap akses remaja ke rokok elektrik dan kampanye edukasi publik yang lebih kuat.

Risiko lebih besar dari vaping secara rutin

Dr. Su Golder, Associate Professor di bidang Ilmu Kesehatan di York, mengatakan bahwa tinjauan sebelumnya telah menunjukkan bahwa pemasaran rokok elektrik di media sosial mendorong anak muda untuk mulai vaping.

Tinjauan terbaru, katanya, memberikan gambaran yang mengkhawatirkan tentang apa yang terjadi ketika vaping menjadi kebiasaan rutin.

“Konsistensi bukti ini sangat mencolok,” kata Golder. “Di berbagai studi, anak muda yang menggunakan rokok elektrik lebih mungkin untuk merokok di masa depan.”

“Temuan ini mendukung langkah-langkah kesehatan masyarakat yang lebih kuat untuk melindungi remaja dari risiko yang terkait dengan vaping,” tambahnya.

Analisis menunjukkan bahwa anak muda yang mulai vaping tidak hanya memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk beralih ke rokok, tetapi juga mungkin merokok lebih sering dan dalam jumlah lebih banyak. Vaping juga ditemukan diikuti oleh penggunaan alkohol dan ganja di kalangan banyak remaja.

Kekhawatiran tentang kesehatan mental