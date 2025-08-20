Laga final Piala Kemerdekaan 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin (18/8), menghadirkan pertandingan yang ketat dan menegangkan. Mali tampil agresif sejak menit awal dan berhasil mencetak dua gol cepat, membuat Timnas Indonesia harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan.

Indonesia baru bisa memperkecil skor melalui gol Fadly Alberto di babak kedua. Meski para pemain muda Garuda berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, pertahanan Mali yang rapat dan disiplin membuat Indonesia gagal mencetak gol hingga peluit akhir berbunyi. Skor 2-1 memastikan Mali keluar sebagai juara.

Dengan kemenangan ini, Mali menyapu bersih tiga laga dan keluar sebagai juara dengan koleksi 9 poin, sedangkan Indonesia menempati posisi kedua dengan 4 poin.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, menekankan bahwa meski gagal menjadi juara, turnamen ini memberikan pengalaman berharga bagi para pemain. “Kami belajar banyak soal strategi, tekanan di laga besar, dan kekompakan tim. Semua ini akan menjadi modal berharga di Piala Dunia U-17 2025,” ujar Nova usai laga final, seperti dilaporkan Antara News.