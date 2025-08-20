DUNIA
2 menit membaca
Timnas Indonesia U-17 raih runner-up Piala Kemerdekaan 2025 setelah kalah dari Mali
Timnas Indonesia U-17 harus puas menempati posisi kedua setelah kalah tipis 1-2 dari Mali dalam laga final Piala Kemerdekaan 2025. Meski gagal juara, tim muda Garuda menunjukkan potensi besar menjelang Piala Dunia U-17 2025.
Timnas Indonesia U-17 raih runner-up Piala Kemerdekaan 2025 setelah kalah dari Mali
Hasil Timnas U-17 Indonesia vs Mali 1-2, jadi Runner up Piala Kemerdekaan 2025. Foto: Timnas Indonesia
20 Agustus 2025

Laga final Piala Kemerdekaan 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin (18/8), menghadirkan pertandingan yang ketat dan menegangkan. Mali tampil agresif sejak menit awal dan berhasil mencetak dua gol cepat, membuat Timnas Indonesia harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan.

Indonesia baru bisa memperkecil skor melalui gol Fadly Alberto di babak kedua. Meski para pemain muda Garuda berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, pertahanan Mali yang rapat dan disiplin membuat Indonesia gagal mencetak gol hingga peluit akhir berbunyi. Skor 2-1 memastikan Mali keluar sebagai juara.

Dengan kemenangan ini, Mali menyapu bersih tiga laga dan keluar sebagai juara dengan koleksi 9 poin, sedangkan Indonesia menempati posisi kedua dengan 4 poin.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, menekankan bahwa meski gagal menjadi juara, turnamen ini memberikan pengalaman berharga bagi para pemain. “Kami belajar banyak soal strategi, tekanan di laga besar, dan kekompakan tim. Semua ini akan menjadi modal berharga di Piala Dunia U-17 2025,” ujar Nova usai laga final, seperti dilaporkan Antara News.

Direkomendasikan

Turnamen ini juga menghadirkan momen dramatis. Striker Indonesia, Mierza Firjatullah, sempat terjatuh ke dalam parit sedalam tiga meter saat merayakan golnya di menit ke-34. Beruntung, ia tidak mengalami cedera serius dan segera dibantu keluar oleh staf tim.

Secara teknis, Timnas Indonesia U-17 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Para pemain muda tampil agresif, menguasai bola, dan mencoba membangun serangan dari lini tengah. Beberapa pemain seperti Fadly Alberto, Mierza Firjatullah, dan kiper Rahmat Hidayat mendapat sorotan karena penampilan konsisten mereka di turnamen ini. Para pengamat sepak bola menilai bahwa tim ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh, terutama dalam menghadapi kompetisi internasional mendatang.

Nova Arianto menambahkan bahwa pengalaman melawan tim-tim kuat seperti Mali menjadi pembelajaran penting. “Kami bisa mengevaluasi taktik, disiplin pemain, dan mental bertanding mereka. Ini sangat berharga untuk persiapan menghadapi Piala Dunia U-17,” ujar Nova, menekankan pentingnya menjaga motivasi para pemain agar tetap fokus dalam latihan dan kompetisi berikutnya.

Meski gagal meraih gelar juara, Timnas Indonesia U-17 berhasil menunjukkan karakter juara: semangat pantang menyerah, kerja sama tim yang baik, dan kemampuan teknis yang menjanjikan. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 menjadi ajang evaluasi sekaligus motivasi bagi para pemain muda Garuda untuk terus berkembang, memperkuat mental, dan bersiap menghadapi kompetisi tingkat dunia.

SUMBER:TRT Indonesia
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us