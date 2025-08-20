Pejabat Rusia membuat konsesi “hampir seketika” selama pertemuan penting pekan lalu antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, menurut utusan AS Steve Witkoff pada hari Selasa.

“Ada konsesi yang hampir langsung dibuat oleh pihak Rusia dalam pertemuan pertama di Alaska, dan bagian dari mendapatkan konsesi tersebut adalah dengan mengetahui apakah kami dapat melihat Rusia bersedia untuk lebih akomodatif,” kata Witkoff dalam wawancara dengan FOX News, tanpa merinci detail konsesi tersebut.

Witkoff mengatakan bahwa diskusi di Anchorage berfokus pada upaya mencapai kesepakatan damai jangka panjang daripada hanya gencatan senjata sementara.

“Kami tinggal di sana cukup lama karena kami benar-benar membuat kemajuan tentang bagaimana kami bisa mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan gencatan senjata sangat mudah dilanggar karena tidak memiliki semua elemen yang diperlukan,” katanya.