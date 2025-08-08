CEO Intel, Lip-Bu Tan, pada Kamis mengatakan bahwa pihaknya tengah berdialog dengan pemerintahan Amerika Serikat untuk mengklarifikasi kekhawatiran yang ada dan memastikan informasi yang akurat disampaikan, setelah Presiden Donald Trump menuntut pengunduran dirinya secara langsung pada hari yang sama.

Trump menyebut Tan sebagai sosok yang “sangat memiliki konflik kepentingan” karena dugaan hubungan dengan perusahaan-perusahaan China, sehingga menimbulkan keraguan terhadap rencana penyelamatan Intel, perusahaan chip yang tengah kesulitan.

“CEO dari INTEL sangat memiliki KONFLIK dan harus mengundurkan diri, segera. Tidak ada solusi lain untuk masalah ini,” tulis Trump di platform miliknya, Truth Social, sehari setelah Senator Tom Cotton menyatakan bahwa ia telah mengirim surat kepada Intel yang mempertanyakan hubungan Tan dengan perusahaan-perusahaan di China.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis, Tan menyebut bahwa perusahaan “sedang berdialog dengan pemerintahan Trump untuk menanggapi kekhawatiran yang disampaikan dan memastikan para pejabat memiliki fakta yang sebenarnya.”

Intel dikenal sebagai salah satu perusahaan paling ikonik di Silicon Valley, namun belakangan ini kiprahnya tergeser oleh raksasa Asia seperti TSMC dan Samsung yang mendominasi bisnis semikonduktor berbasis pesanan.

Dalam surat yang diunggah di situs resminya, Senator Cotton menuduh Tan mengendalikan puluhan perusahaan China dan memiliki saham di ratusan perusahaan manufaktur dan chip canggih di negara tersebut.

“Setidaknya delapan dari perusahaan itu dilaporkan memiliki keterkaitan dengan Tentara Pembebasan Rakyat China,” tulis Cotton.

Senator dari Partai Republik itu juga menyoroti peran Tan sebagai mantan pimpinan Cadence Design Systems, yang menurutnya baru-baru ini “mengaku bersalah karena menjual produknya secara ilegal kepada universitas militer China.”

Cotton menambahkan bahwa saat menjabat di posisi tersebut, Tan diduga mentransfer “teknologi perusahaan ke perusahaan semikonduktor China yang berafiliasi tanpa mengantongi lisensi.”