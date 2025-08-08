Perusahaan raksasa kecerdasan buatan (AI) Amerika, OpenAI, telah mengumumkan peluncuran versi terbaru AI mereka, yaitu GPT-5. Menurut para pengembang, ini merupakan langkah maju yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Informasi ini dilaporkan oleh media internasional dengan mengacu pada blog resmi perusahaan.

Model terbaru ini menunjukkan performa yang sangat tinggi di berbagai bidang, seperti pemrograman, matematika, penulisan, kesehatan, persepsi visual, dan lainnya.

“GPT-5 memberikan jawaban yang lebih andal dengan menyesuaikan diri pada konteks pengguna, tingkat pengetahuan mereka, dan lokasi geografis. Hal ini memungkinkan sistem untuk memberikan respons yang aman dan bermanfaat dalam berbagai situasi. Ini adalah sistem terpadu yang mampu membedakan situasi di mana diperlukan reaksi cepat dari situasi yang membutuhkan pendekatan lebih mendalam. Hasilnya, GPT-5 memberikan jawaban setara dengan tingkat ahli sejati,” kata pihak OpenAI, membandingkan GPT-5 dengan tim profesional yang siap menjawab pertanyaan apa pun.

Menurut CEO OpenAI, Sam Altman, GPT-5 akan lebih akurat dan lebih jarang memberikan jawaban yang tidak benar.

“GPT-5 adalah model pertama yang benar-benar memberikan pengalaman seperti berbicara dengan seorang ahli di bidang apa pun, setara dengan tingkat PhD,” ujar Altman.