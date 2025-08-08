BISNIS DAN TEKNOLOGI
2 menit membaca
OpenAI umumkan peluncuran GPT-5, Altman katakan model ini "ahli dibidang apapun, setara PhD"
Model baru ini menjadi lebih akurat serta akan lebih jarang memberikan jawaban fiktif dan tidak benar kepada pengguna.
OpenAI umumkan peluncuran GPT-5, Altman katakan model ini "ahli dibidang apapun, setara PhD"
logo ChatGPT yang dikembangkan oleh perusahaan OpenAI. / Reuters
sehari yang lalu

Perusahaan raksasa kecerdasan buatan (AI) Amerika, OpenAI, telah mengumumkan peluncuran versi terbaru AI mereka, yaitu GPT-5. Menurut para pengembang, ini merupakan langkah maju yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Informasi ini dilaporkan oleh media internasional dengan mengacu pada blog resmi perusahaan.

Model terbaru ini menunjukkan performa yang sangat tinggi di berbagai bidang, seperti pemrograman, matematika, penulisan, kesehatan, persepsi visual, dan lainnya.

“GPT-5 memberikan jawaban yang lebih andal dengan menyesuaikan diri pada konteks pengguna, tingkat pengetahuan mereka, dan lokasi geografis. Hal ini memungkinkan sistem untuk memberikan respons yang aman dan bermanfaat dalam berbagai situasi. Ini adalah sistem terpadu yang mampu membedakan situasi di mana diperlukan reaksi cepat dari situasi yang membutuhkan pendekatan lebih mendalam. Hasilnya, GPT-5 memberikan jawaban setara dengan tingkat ahli sejati,” kata pihak OpenAI, membandingkan GPT-5 dengan tim profesional yang siap menjawab pertanyaan apa pun.

Menurut CEO OpenAI, Sam Altman, GPT-5 akan lebih akurat dan lebih jarang memberikan jawaban yang tidak benar.

“GPT-5 adalah model pertama yang benar-benar memberikan pengalaman seperti berbicara dengan seorang ahli di bidang apa pun, setara dengan tingkat PhD,” ujar Altman.

Direkomendasikan

Perusahaan juga menekankan bahwa versi terbaru ini memungkinkan bahkan pengguna pemula untuk membuat aplikasi sederhana hanya dengan menggunakan permintaan teks singkat.

Selama presentasi, salah satu staf meminta sistem untuk mengembangkan aplikasi online untuk belajar bahasa Prancis—dan aplikasi tersebut berhasil dibuat dalam beberapa menit, menurut laporan The New York Times.

GPT-5 akan tersedia untuk semua pengguna ChatGPT. Namun, bagi pengguna versi gratis, terdapat batasan: setelah mencapai batas permintaan tertentu, sistem akan secara otomatis beralih ke versi ringan, yaitu GPT-5 mini.

TerkaitTRT Global - Pentagon memberikan kontrak senilai AI $200 Juta untuk Google, OpenAI, Anthropic, dan xAI Milik Musk
SUMBER:TRT Russian
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us