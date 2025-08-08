Industri pakaian India tengah terguncang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap ekspor pakaian dari India, memicu kepanikan di kalangan pembeli AS dan mendorong produsen untuk segera memindahkan produksi ke luar negeri.

Pearl Global, pemasok merek-merek besar Amerika seperti Gap dan Kohl’s, mengaku telah dibanjiri telepon dari klien yang meminta mereka menyerap biaya tambahan akibat tarif baru atau memindahkan produksi ke negara lain.

“Semua pelanggan sudah menghubungi saya. Mereka ingin kami pindah dari India ke negara lain,” ujar Direktur Utama Pearl Global, Pallab Banerjee, kepada Reuters.

Pearl sendiri memiliki pabrik di Bangladesh, Indonesia, Vietnam, dan Guatemala.

Saat ini, India menghadapi tarif 50 persen untuk ekspor pakaian ke AS — 25 persen diberlakukan pekan lalu dan 25 persen lagi akan mulai berlaku pada 28 Agustus. Pemerintah India menyebut langkah ini sebagai sesuatu yang “sangat disayangkan.”

Sebagai perbandingan, pusat produksi pakaian pesaing seperti Bangladesh dan Vietnam hanya dikenakan tarif 20 persen, sementara China 30 persen.

Peningkatan tarif — yang sebagian ditujukan kepada India karena tetap membeli minyak dari Rusia — menjadi pukulan balik tajam dari harapan sebelumnya bahwa India akan diuntungkan dari relokasi rantai pasok AS.

Kini, beberapa klien Amerika menunda pesanan, sementara lainnya mendesak agar produksi dipindah ke negara dengan tarif lebih rendah.

‘Industri dalam kondisi lesu’

RichaCo Exports telah mengirim pakaian senilai 111 juta dolar AS ke pasar Amerika tahun ini, menurut data kepabeanan, dengan klien seperti J. Crew Group.

Seluruh produksi berasal dari lebih dari dua lusin pabrik mereka di seluruh India.