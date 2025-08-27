Pemerintah Indonesia akan melibatkan skema investasi publik dan swasta dalam pembangunan proyek Giant Sea Wall atau Tanggul Raksasa di pesisir utara Pulau Jawa. Infrastruktur strategis senilai $80 miliar dolar AS (sekitar Rp1.300 triliun) ini akan berada di bawah pengawasan Java North Coast Management Authority (Otoritas Pantura), badan baru yang dibentuk melalui Keputusan Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan proyek tersebut tidak hanya mengandalkan dana pemerintah, tetapi juga akan membuka ruang bagi partisipasi swasta, termasuk investor asing. “Kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha adalah skema terbaik,” ujar AHY di Jakarta, Senin. Rincian pembagian pendanaan disebut masih dalam tahap pembahasan.

AHY juga ditunjuk sebagai anggota komite pengarah Otoritas Pantura, dengan mandat mengawal proyek agar berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Badan baru ini dipimpin oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, serta berada langsung di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

Proyek Strategis 20 Tahun

Tanggul Raksasa diproyeksikan membentang sepanjang 500–700 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur. Pemerintah memperkirakan pembangunan akan memakan waktu 15 hingga 20 tahun, dengan fase awal berfokus di Teluk Jakarta yang menelan biaya $8–$10 miliar dolar AS dalam 8–10 tahun ke depan.

Jakarta bahkan sudah menyiapkan anggaran minimal Rp5 triliun per tahun jika belanja daerah mencapai Rp100 triliun. Pemerintah juga tengah menyiapkan blueprint proyek agar implementasinya efisien serta menghindari kebocoran anggaran.