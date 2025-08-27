BISNIS DAN TEKNOLOGI
Dana kekayaan Norwegia keluarkan Caterpillar dan lima bank Israel dari portofolio
Dana kekayaan negara Norwegia senilai sekitar $2 triliun sebelumnya telah mengeluarkan 17 perusahaan Israel dengan total nilai $143,3 juta dari portofolionya.
Dana kekayaan Norwegia menyingkirkan Caterpillar dan 5 bank Israel dari portofolionya / AP
27 Agustus 2025

Dana kekayaan negara terbesar di dunia, Norges Bank Investment Management, pada Senin malam mengumumkan telah menghapus lima bank Israel serta perusahaan asal AS, Caterpillar, dari portofolionya.

Dewan eksekutif dana tersebut menyebut keputusan divestasi diambil terhadap First International Bank of Israel dan perusahaan induknya FIBI Holdings, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Hapoalim, serta Caterpillar.

Keputusan itu diambil karena “risiko yang tidak dapat diterima bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi pada pelanggaran serius terhadap hak individu dalam situasi perang dan konflik,” demikian pernyataan resmi dana tersebut.

Dewan etik dana itu menyatakan Israel telah menggunakan buldoser Caterpillar secara ilegal untuk menghancurkan rumah-rumah warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

“Tidak diragukan lagi bahwa produk Caterpillar digunakan untuk melakukan pelanggaran luas dan sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” ujar dewan etik.

Dewan itu juga menambahkan bahwa bank-bank Israel memberikan layanan keuangan yang menjadi prasyarat bagi aktivitas pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.

Israel kini menghadapi kecaman internasional yang kian meluas atas perang di Gaza, yang sejak Oktober 2023 telah menewaskan hampir 63.000 warga Palestina dan memicu kelaparan massal, namun serangan di wilayah terkepung itu masih berlanjut.

SUMBER:AA
