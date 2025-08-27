Dana kekayaan negara terbesar di dunia, Norges Bank Investment Management, pada Senin malam mengumumkan telah menghapus lima bank Israel serta perusahaan asal AS, Caterpillar, dari portofolionya.

Dewan eksekutif dana tersebut menyebut keputusan divestasi diambil terhadap First International Bank of Israel dan perusahaan induknya FIBI Holdings, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Hapoalim, serta Caterpillar.

Keputusan itu diambil karena “risiko yang tidak dapat diterima bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi pada pelanggaran serius terhadap hak individu dalam situasi perang dan konflik,” demikian pernyataan resmi dana tersebut.

Dewan etik dana itu menyatakan Israel telah menggunakan buldoser Caterpillar secara ilegal untuk menghancurkan rumah-rumah warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.