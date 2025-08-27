Suriah akan melakukan revaluasi mata uang nasionalnya dengan menghapus dua nol terakhir dari pecahan uang kertas pada akhir tahun ini.

Pound Suriah kehilangan 99 persen nilainya terhadap dolar AS selama 14 tahun perang saudara, ketika diktator terguling Bashar al Assad menghancurkan ekonomi dan memutus mata pencaharian jutaan orang demi meredam pemberontakan nasional terhadap rezim Baath.

Sebelum perang pecah pada 2011, satu dolar AS setara dengan 50 pound Suriah. Namun, pencetakan uang berlebihan ditambah runtuhnya aktivitas ekonomi membuat mata uang ambruk, hingga satu dolar kini bernilai sekitar 13.000 pound Suriah.

Minimnya infrastruktur pembayaran digital membuat warga biasa terpaksa membawa buntelan uang kertas dalam karung seberat beberapa kilo hanya untuk belanja mingguan.

Pecahan 5.000 pound adalah denominasi terbesar yang saat ini beredar. Menghapus dua nol terakhir berarti 50 pound akan memiliki nilai barang yang sama dengan 5.000 pound saat ini.

Sekilas langkah ini mungkin tampak kosmetik, namun diyakini akan membawa konsekuensi besar.

Apa yang akan dicapai revaluasi ini?

Analis menilai revaluasi akan mencapai tiga tujuan utama.

Pertama, mengurangi kerepotan dalam menangani dan menyimpan uang tunai. Transaksi harian akan lebih mudah dan hemat waktu, tanpa perlu menghitung, mengangkut, atau menyimpan lembaran uang yang nyaris tak bernilai dan bisa berbobot kiloan.

Kedua, revaluasi akan menarik kembali uang tunai yang selama ini tersembunyi di luar sistem formal. Laporan menyebut hingga 40 triliun pound Suriah beredar di luar sistem keuangan resmi. Proses ini akan memaksa pemilik uang untuk menukarkannya di bank dengan pecahan baru.

Di bawah rezim Baath, kapitalis kroni seperti Rami Makhlouf—sepupu Assad—menumpuk kekayaan lewat monopoli di sektor properti, perbankan, dan lainnya, sementara mayoritas rakyat makin terjerumus dalam kemiskinan.

Selain itu, aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba Captagon, penyelundupan, dan pemerasan menjadi sumber keuangan rezim Assad, mengakar kuat dalam ekonomi perang yang menguntungkan loyalis dan komandan milisi.

Perubahan uang ini akan memaksa dana gelap masuk kembali ke sistem perbankan formal. Revaluasi akan memungkinkan pemerintah baru melacak uang yang sebelumnya tidak tercatat, sehingga bisa menyusun kebijakan pajak lebih baik dan memperbaiki kondisi fiskal.

Terakhir, penerbitan uang baru akan menjadi simbol pemutusan dengan era Assad.

Gambar Assad dan ayahnya terpampang di banyak pecahan uang. Pemerintah berharap dengan menghapus uang era Assad, luka bangsa Suriah yang kehilangan ratusan ribu warganya akibat penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan oleh rezim Baath dapat perlahan disembuhkan.

